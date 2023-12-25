　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

環保永續　奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

▲國發會主委龔明鑫（左）頒發首批碳權購買證明，奇美實業陳世賢副總經理（右）代表受證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國發會主委龔明鑫（左）頒發首批碳權購買證明，奇美實業陳世賢副總經理（右）代表受證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美實業繼2022年6月參與新加坡全球碳交易平台Climate Impact X (CIX)，成為首家在該平台完成碳權交易及抵換的台灣企業，12月 22日更參與台灣碳權交易所Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX) 首批國際碳權交易，成為台灣少數同時具有參與國內外碳權市場經驗的企業，也象徵奇美響應國際碳中和趨勢的具體實踐。

奇美本次共購入1萬噸國際碳權，占TCX首批碳權交易量8.9萬噸約11％，碳權分別來自烏干達、莫三比克、厄利垂亞、肯亞及智利共五個國家的碳權專案，專案類型包含潔淨水資源與沼氣發電，專案內容除了提供減碳效益外，更能達成多項SDGs聯合國永續發展目標。以潔淨水資源專案為例，該專案透過修復非洲國家當地水井、並設立手動或太陽能取水設施來協助居民取得潔淨用水，以減少當地婦女撿拾柴薪與取得水源時間，同時達到良好健康與福祉、性別平等、潔淨水與衛生、氣候行動等多項指標；沼氣發電專案則透過回收牲畜及生活垃圾產生的沼氣進行發電，並提供當地居民綠色就業機會。

奇美目前透過國內外自願性碳權市場共取得2萬噸碳權，將廣泛用於包含員工通勤與差旅、國際參展與企業家庭日，及任何現階段暫時無法完全避免碳排放的商業活動。

奇美實業自2007年開始進行碳盤查，迄今已減少超過40萬噸(範疇1+2)碳排放量。從碳盤查、碳減量、碳目標及碳抵換，奇美勇於提出減碳願景並一步步努力實踐，除了善盡地球公民的責任，更深信減碳不能獨善其身，必須同行致遠，未來將持續尋求與供應商、客戶、金融機構、政府機關與社會大眾在環境議題上的合作，具體實踐「Clean & Green」的永續願景。

ET快訊
手搖飲「珍奶買1送1」　只有今天
快訊／民進黨宣傳車墜4m深邊坡！　駕駛緊急送醫
快訊／15歲高中生脖子遭割　無生命跡象
日軟飯男擁「4妻2女友」想生54孩！一家全靠老婆養
快訊／中鋼前老總癌症辭世
東洋乳神現身台灣！　下身＼／線條外露
女頭痛醒來突回到18歲　「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶
逛百貨「野生吳慷仁站身邊」！國小生認不出　冷回一句尷尬了
親弟遭刺殺　李東健天天酗酒：住進精神病院2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營：他只是房東

環保永續　奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

在地化、智慧化！雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

慶祝耶誕節　長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

勞動部南分署輔導建材企業　助中高齡員工續留職場

全家南二區分店體恤支持消防兄弟　辦「養氣人蔘」捐贈活動

「地球說話，給紙發聲」　工藝中心展出紙雕藝術

台南風神廟萬人恭送天師大遶境　160警力22小時完成交通疏導

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營：他只是房東

環保永續　奇美參與台灣碳權交易所首批國際碳權交易

在地化、智慧化！雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

慶祝耶誕節　長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

勞動部南分署輔導建材企業　助中高齡員工續留職場

全家南二區分店體恤支持消防兄弟　辦「養氣人蔘」捐贈活動

「地球說話，給紙發聲」　工藝中心展出紙雕藝術

台南風神廟萬人恭送天師大遶境　160警力22小時完成交通疏導

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

鐵粉要收！超Q「1G與珍妮手搖杯」來了　加碼喝2款聯名咀嚼系飲品

天成集團參與運動產業博覽會　旗下悅華等合推高爾夫假期

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

哈孝遠夫妻互爆家中惡習！　羞談「夫妻恩愛事」：要到你想逃

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

黏土人「葬送的芙莉蓮 - 費倫」嘟嘴可愛再現　還附溶解衣服藥水

快訊／台中立委候選人謝志忠宣傳車墜4m深邊坡！駕駛救起送醫中

韓韶禧「一張圖」激怒日本　導演認：她想過拍《京城》不能去日本

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

地方熱門新聞

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

桃園李氏宗親大會　湯蕙禎籲力挺彭俊豪

邱若華八德區競總成立　朱立倫站台力挺

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師

「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

何博文偕妻前進三芝　力拚新北第1席

立委後選人化身聖誕老人圓夢

賴清德：「四大指南針」航向全世界

南投縣催打肺炎鏈球菌、新冠、流感等秋冬3疫苗

台灣首次公益匹克球團體賽　高雄熱烈開打

全台環島拼字基隆站　賴清德力挺鄭文婷進國會

長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

全家南二區分店辦「養氣人蔘」捐贈活動

更多熱門

相關新聞

「地球說話，給紙發聲」工藝中心展出紙雕藝術

「地球說話，給紙發聲」工藝中心展出紙雕藝術

國立台灣工藝研究發展中心主辦「2023/24國際紙纖維藝術雙年展（International Biennial for Paper Fibre Art）」，邀請國際纖維藝術家Amy Richard策展，以「地球說話，給紙發聲（Earth Speak: Giving Voice to Paper）」為命題，徵集台、韓、澳、法、美、德、荷、英、義、波蘭、挪威、匈牙利、西班牙、瑞士、保加利亞、印度和以色列等17國的44位藝術家，共計54組作品，以紙纖維為材，透過多元視角來表述。

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

關鍵字：

環保奇美台灣碳權交易所

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面