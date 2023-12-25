「地球說話，給紙發聲」　工藝中心展出紙雕藝術

▲「2023/24國際紙纖維藝術雙年展」於南投工藝中心展出「地球說話：給紙發聲」主題。（圖／國立台灣工藝發展研究中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心主辦「2023/24國際紙纖維藝術雙年展（International Biennial for Paper Fibre Art）」，邀請國際纖維藝術家Amy Richard策展，以「地球說話，給紙發聲（Earth Speak: Giving Voice to Paper）」為命題，徵集台、韓、澳、法、美、德、荷、英、義、波蘭、挪威、匈牙利、西班牙、瑞士、保加利亞、印度和以色列等17國的44位藝術家，共計54組作品，以紙纖維為材，透過多元視角來表述。

工藝中心指出，1968年美國太空人威廉．安德森（William Anders）執行阿波羅8號任務、回望地球時拍下《地球升起（Earth Rise）》的照片，安德森本人在50年後回顧道：「我們前往探索月球，卻發現了地球。」這張照片在一夜之間點燃全球環保運動，藝術界也透過手工製紙和纖維藝術的復興加以回應，已故哲學家兼神話學者喬瑟夫．坎裴（Joseph Campbell）在觀看這幅圖像時曾表示：「你看不到國族或國家或任何這類事物的劃分。這可能真的是一種新神話到來的象徵。」這也是本次展覽主題的發想起點。

工藝中心主任陳殿禮說明，本次展覽以紙工藝的媒材，串連世界各地關懐環境與永續議題的藝術家，內容著墨於紙張的演變和多樣性，纖維被轉化成雕塑、裝置、影像和表演，從創作者的視角親近、模擬自然，傳遞與自然相遇的時刻、對環境的擔憂、對武裝衝突的反思、對未來世界的謬思，以寫實或詩意風格，以纖維細密的線條，淘洗、風乾、過濾、編織、重組，反映不分國界、種族共同的理解、感謝與憂心，展現紙纖維當代創作的豐富樣貌；他期待藉此攪動台灣紙工藝的發展，讓更多人參與及了解紙工藝的多元領域及可能性。

工藝中心提醒，展覽自即日起至2024年3月31日，歡迎民眾前來工藝中心工藝設計館參觀，每週二至週日及國定假日早上9時至下午5時開放，詳細訊息請見國立臺灣工藝研究發展中心官網。