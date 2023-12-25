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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆卓榮泰組「信賴金融」打選戰　王鴻薇：公股銀行成綠提款機？

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（25）日召開記者會，揭露賴清德競選總部全國總督導卓榮泰，坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨相關選舉活動，名單中包含合庫金、一銀、彰銀、兆豐金等。會中也揭發前合庫投信董事長林柏裕錄音資料，內容承認自己協助賴清德選舉，成立社團群組、直播等網軍行徑，還試圖吸收大學學生，組織學生群組到學校帶風向，幫賴清德救青年選票，「把國家資源跟公股銀行拿來打選戰，公股銀行是民進黨提款機嗎？」

▲「卓榮泰坐鎮！多名公股銀行首長組「信賴金融」王鴻薇：「綠金當道，金融資源養網軍」」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲王鴻薇揭露組「信賴金融」群組。（圖／記者鄭佩玟攝）

王鴻薇表示，合庫投信前董事長林柏裕先前被揭發接受廠商招待出國，因此匆忙下台，就是害怕東窗事發，而她掌握錄音資料顯示，內容是今年8月11日，林柏裕把一名應徵的大學在學學生叫到辦公室，說該學生政治傾向跟自己接近，會幫他安排，也幫他報名前往民進黨培訓課程，爾後提及賴清德年輕票不夠，還指使這名學生，「去學校call群組出來，掌握同溫層去帶風向，引進新的人」。

王鴻薇更揭露，林柏裕在錄音檔中直言，他們這種人都有幫忙賴清德弄社團、弄直播，協助相關賴清德選情，公股金控子公司董事長居然指使應聘工作的學生，到學校進行政治工作，林柏裕曾經進入凱達格蘭學校，出自民進黨黨校，果然在公股金控內官運亨通。

王鴻薇直言，公股銀行絕對是有組織在做這些事情，握有照片、影片等事證，證實在名為「信賴金融」群組，在卓榮泰坐鎮下，組織嚴密全面「綠化」這些公股銀行，民進黨人要貸款，他們敢不給嗎？

王鴻薇痛批，卓榮泰掌握國家資源，利用公股銀行吸收學生、幫助賴成立網軍、社團，在校園和網路帶風向，濫用公家資源手段選舉很驕傲嗎？這些「信賴金融」幫賴清德輔選，是要保官升官？確保做民進黨的提款機嗎？公股金控特別是合庫被連續踢爆弊案，顯示已經在政治干預下從根爛起。

王鴻薇呼籲，4年前賴清德遭到蔡英文總統網軍攻擊，甚至喊話「請網軍停止攻擊他」，如今換了位置、換了腦袋，競選總督導卓榮泰竟然可以掌握國家資源，利用公股銀行吸收學生、幫助賴選情成立網軍、社團，在校園和網路帶風向，用這種濫用公家資源手段選舉很驕傲嗎？這些「信賴金融」幫賴清德輔選，是要保官升官？還是要幫忙違建公益信託？確保做民進黨的提款機嗎？公股金控特別是合庫被我連續踢爆弊案，顯示已經在政治干預下從根爛起。

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