一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建

▲新北市工務局整理內政部國土測繪中心資料。（圖／新北市地政局提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德近期深陷萬里老家爭議，雖然賴清德已宣布要將老家交付公益信託，風波仍未止息，新北市地政局拋出「幽靈房屋說」，遭賴辦反擊賴清德老家的房子自民國47年便已存在。但新北市地政局24日再指出，以航照變化判定，現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。

賴辦發言人郭雅慧表示，賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴清德在這裡出生、成長，房子年久失修、不堪居住，就在原地進行修建，關於這棟房子的事實，已經說明過數次，不解為何新北市政府地政局仍發布偏誤的新聞稿誤導大眾？

對此，新北市工務局以內政部國土測繪中心交叉比對航測及遙測分署資料，將精確位置（國土）與高解析度（遙測圖）影像圖交互比對分析建築物（工寮）歷年（69至111年）之變化，從畫面中可以看到，68至69年，明顯有工寮建物影像，尚無明顯變化；73至76年，出現中福85號建物，尚無中福84號建物；96至111年，出現中福84號建物，尚無明顯變化。

新北市地政局表示，經交互比對發現直至萬里區都計發布（70年2月15日）前皆無任何建物影像，是為樹木與空地等自然地景，故中福84號建物出現年份區間為約94年以後新建，至今尚無明顯再次興建；研判中福84號建築物為98年前既存違建，非舊有礦工工寮修建也非區域計畫實施前建物，而是於92年航測圖發現的新增建物，屬新北市98年6月24日前既存違建，後續拍照列管分期分類案序處理。

新北市地政局強調，空照圖會說話，郭雅慧口中1958年便已存在的某建物，空照圖顯示是92年以後才出現的新量體，呼籲正港的選舉機器，不用做賊喊捉賊，一再抹黑、損害行政機關的名譽，要記得事實只有一個，再多的抹黑也無法掩蓋真相。

▲新北市工務局整理內政部國土測繪中心資料。（圖／新北市政府提供）