前男友父和祖母吃完蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的

▲女子被控下毒殺害前男友父親與祖母。（圖／翻攝自臉書）

記者李振慧／綜合報導

巴西31歲女律師阿曼達(Amanda Partata Martoza)被控在蛋糕中下毒，殺害前男友58歲父親阿爾維斯(Leonardo Pereira Alves)與86歲祖母盧齊亞(Luzia Alves)，2人吃下蛋糕沒多久就開始嘔吐、胃痛，送醫幾小時後不治身亡。

31歲女子阿曼達，17日在戈亞尼亞市(Goiania)當地熱門甜點店買了蛋糕、葡萄汁、起司麵包和餅乾等點心，帶去與受害者相約的早餐聚會中，沒想到前男友父親與祖母吃下蛋糕約3小時後，2人出現食物中毒症狀，送醫幾小時後就身亡。

▲2名受害者吃下蛋糕後3小時就出現症狀，12小時內身亡。（圖／翻攝自臉書）

阿爾維斯女兒表示，父親當天出現腹瀉、嘔吐與腹部劇痛等症狀，「他連續嘔吐好幾個小時，所以緊急就醫，當我被通知他的情況時已經出現嚴重併發症，最後搶救無效身亡，從他出現症狀到死亡，中間只相隔12小時」。

警方一開始認為事件可能是單純的食物中毒事件，後來懷疑阿曼達可能在食物中下毒，因為她是該聚會中唯一沒有生病的人，且該甜點店也沒有傳出其他顧客有食物中毒症狀，有問題的餐點中也沒有找到對人體有害細菌，20日晚間以謀殺罪嫌將阿曼達逮捕。

阿曼達被捕時委屈表示，自己是清白的，「我絕對沒有那樣做，我什麼都沒做」。當地媒體指出，阿曼達與前男友約交往1個月左右，2人在6月、7月時分手，分手後阿曼達在網路上以多個假帳號與打電話持續騷擾前男友，在多達10支電話都被前男友封鎖後，便時常拜訪前男友家人，還聲稱懷孕。案件正在調查中。