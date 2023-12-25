26m聖誕樹+800m燈飾花海隧道　全台最大原民部落羅娜村慶聖誕

▲全台最大原民部落信義鄉羅娜村在平安夜點亮26公尺高聖誕樹。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接一年一度的聖誕節，信義鄉公所舉辦南投花卉嘉年華系列的「信義鄉聖誕感恩活動」，24日平安夜在全台最大原鄉部落羅娜村熱鬧登場，結合原住民在地元素與族人共同佈置自家街道，營造全台部落最長達800公尺的聖誕燈飾花海隧道，吸引超過3萬人湧進原鄉部落。

信義鄉全鄉部落族人昨天都熱烈歡慶迎接主耶穌基督誕生，家家戶戶擺設宴席款待，包括在地布農風味手搓麻糬體驗、免費品嘗小米酒和原住民烤大豬，營造聖誕佳節氛圍，晚會和點燈祈福儀式活動由鄉長全志堅主持，縣長許淑華偕副縣長王瑞德及多位縣府局處長專程與會點燈，內政部長林右昌、原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、立委孔文吉、伍麗華及鄉代會主席李國源等鄉代及各村長都到場。

鄉公所安排在地歌手及表演團體、傳統古調八部合音、詩歌禮讚輪番演出，並在倒數啟動最高聖誕樹點燈儀式的同時，搭配耀眼的煙火秀，以及羅娜天主堂聖誕晚會及火把部落巡禮系列活動，讓參加活動的民眾在平安喜樂的聖誕佳節留下最美麗的回憶。

許淑華盛讚原鄉聖誕過年節慶辦得宛如嘉年華會，今年聖誕主燈為26公尺高聖誕樹，比去年高了1公尺，引進比去年更多的人潮，她希望聖誕樹主燈能夠一年比一年更高；縣府原民局也籌措300萬元經費，補助仁愛、信義原鄉50多所教會，辦理多元的課程及活動，希望進一步幫助族人成長並獲得心靈上的撫慰。

