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聖誕節轉運！「運勢一路飆升」TOP5星座　 金牛座財運旺爆

▲▼女孩,過年,愛情,新年,聖誕節。（圖／翻攝自pixabay）

▲有些人從聖誕節開始轉運，運勢一路飆升。（示意圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

今天是聖誕節，除了開心過節之外，也有可能是轉運的起點，清水孟國際塔羅小孟老師點名從聖誕節開始，「運勢一路飆升」TOP5星座，快來看看自己有沒有上榜！

第五名：牡羊座 

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牡羊座在聖誕節有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，有讓事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第四名：雙魚座

雙魚座在聖誕節的好運氣，來自過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，正財運也會有好的收穫，趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋，在正財方面很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。

第三名：射手座

射手座在聖誕節會有煥然一新的感覺，去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。

第二名：獅子座

獅子座在聖誕期間工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，讓大家往好的方向前進，你們更努力積極掌握好機會，主管看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土，可以說是有努力就有回報的一群，若前幾個月已經認真打拚，在聖誕節到來時你們會有心滿意足的結果。

第一名：金牛座

金牛座家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈送的昂貴禮物，建議可以跟家人好好相處會有不錯的回饋，另外，因為你們勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，很得老闆與主管賞識，很有可能有加薪的機會。

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