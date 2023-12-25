「3P是夢想中的事」！男PO前女友性愛片喊：我很騷...下場慘了

▲王男懷疑前女友劈腿，怒將2人性愛影片PO網報復，遭判1年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄王姓男子因懷疑女友小嫻（化名）出軌害他戴綠帽，憤而將2人交往期間拍攝的性愛影片PO到色情網站，並以女方口吻寫下「我是名舞廳小姐，私下有在接飯局」、「3P是我夢想中的事情」、「走後門肛交」，並公開小嫻個人資料，氣得小嫻一狀告上法院。台南地院審理後，依違反個人資料保護法、散布猥褻物品罪、公然侮辱罪、偽造準私文書罪，應執行1年6月徒刑。

判決指出，王男和小嫻原是男女朋友，分手後他懷疑是小嫻出軌小王，一怒之下竟將2人交往期間拍攝的性愛影片分別上傳3個色情網站，更以小嫻的口吻寫道「我是名舞廳小姐，私下有在接飯局，長通、短通都有，拿你的棒棒通我也有」、「3P是我夢想中的事情」、「走後門肛交」、「我很隨性隨和隨便，價錢隨意開，能高潮就好」、「不敢說自己有多漂亮，但我很騷」，公開女方的姓名、電話、住處等個人資料。

小嫻主張，王男將影片PO網後，短時間就有多名網友因瀏覽該影片及文字，甚至有人打電話聯絡她詢問援交，造成她精神上承受龐大壓力，並提出到精神科就診紀錄為證。

法官認為王男犯行已經對於小嫻造成人格上的嚴重毀滅，行為極度惡劣，且他起初否認犯行，直到庭審時才悔悟坦認，審酌王男犯後態度一般，未達良好之程度，有前科，也未與被害人達成和解，依違反個人資料保護法、散布猥褻物品罪、公然侮辱罪、偽造準私文書罪等4罪，各處1年有期徒刑，應執行1年6月徒刑。

