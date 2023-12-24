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高雄輕軌10年終成「圓」！元旦試營運　林欽榮千字文憶艱辛路

▲▼高雄輕軌歷經十年建設終將成圓。（圖／高雄市政府）

▲高雄輕軌駁二大義站。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌C24-C32站昨(23日)完成交通部履勘，其中有2項列為營運前須改善事項，高雄捷運局今日已回報交通部，將於近日取得核准營運許可，朝明年元旦全線通車目標又邁出一步。監督輕軌工程的副市長林欽榮今日就在臉書寫下千字文，細數這十年的艱辛路，並感謝市府協力團隊的合作與市民的體諒。

「10年了！整整歷經10年」林欽榮說，在冬至團圓日的隔天，C24-C32站路段完成履勘檢驗，高雄輕軌終將成圓，並預計從2024年元旦起開始試營運，並與全線各段銜接，這象徵高雄正式邁入第三條大眾捷運系統完成並進入營運的新里程碑。

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▲▼高雄輕軌歷經十年建設終將成圓。（圖／高雄市政府）

▲高雄輕軌最後一哩路，全體動員加速施工。（圖／高雄市政府）

林欽榮表示，這一路走來，他內心感觸良多，回想起2020年8月24日陳其邁市長就職前的前一天周末午後，他陪同市長聽取捷運局主管同仁的業務報告，在市長的直球對決的信念下，直球對決成為市府行政團隊的工作態度，當重大建設碰到問題的時候，不迴避，直球對決拿出解決問題的方法，才能讓交通建設一項一項能夠往前走。

高雄輕軌曾停工2年，捷運局面對美術館路及大順路段民眾關心的交通、停車及噪音問題，已召開多次公聽說明會，並於多次專家學者會議中所獲，仍建議輕軌原路線應續建的結論。

▲▼高雄輕軌歷經十年建設終將成圓。（圖／高雄市政府）

▲高雄輕軌行經大順路段。（圖／高雄市政府）

林欽榮說，當時市府的決策不明，讓捷運局基層同仁感到無所適從。他也是從基層出身，知道市府決策不明將讓願意做事的公務員的挫敗感有多深。因此，他立即邀集相關局處、統包單位召開多次研商會議，確立了輕軌「路線不變、路型改變」的基本方針，並在市長就任後短短的2個月餘，市府團隊旋即提出「9項優化調整方案」及「2項行政配套措施」。

林欽榮提到，市府針對輕軌二階沿線根據原路線優化方案進行民調，並且動員民政局路線所經過各區公所同仁們協助民眾意見徵詢，新聞局也經由民調確認獲得超過七成民眾支持。陳其邁市長在2020年11月10日即召開輕軌復工記者會，宣示輕軌正式復工，回應廣大市民對便捷交通的期待，讓輕軌成圓邁步向前。

▲▼高雄輕軌歷經十年建設終將成圓。（圖／高雄市政府）

▲高雄輕軌美術館路段，被稱為「龍貓隧道」。（圖／高雄市政府）

林欽榮憶起輕軌建設歷程，輕軌第一階段籬仔內到哈瑪星站，自2013年動工、2017年通車，接續第二階段2021年初凱旋公園～鼓山區公所站大南環通車、2021年底臺鐵美術館站通車、2022年美術館段通車，到2023年底大順路段完成履勘，細數總共歷經10年，高雄輕軌終成圓。

「短暫的不便，是為了更好的明天。」林欽榮說，對於10年磨一劍即將成圓的高雄輕軌而言，誠如陳其邁市長引用謝長廷前市長所說的，市政建設的推動「痛苦會過去，美麗會留下」。因為有這一群努力肯拚的市府團隊以及統包團隊，讓輕軌於明年元旦成圓並正式試營運；更要感謝市民朋友的寬容與體諒，給予市府團隊信心與支持，共同成就高雄的美好。

▲▼高雄輕軌歷經十年建設終將成圓。（圖／高雄市政府）

▲高雄輕軌歷經十年建設終將成圓，預計明年元旦起全線通車。（圖／高雄市政府）

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