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共生吉祥禮拜佛祖！2023世界神明聯誼會　高雄佛光山盛大舉行

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

2023世界神明聯誼會「共生吉祥」12月24日至25日舉辦兩天，由高雄市政府、文化部文化資產局、中華傳統宗教總會共同主辦，在佛光山佛陀紀念館盛大舉行。高雄市陳其邁市長亦受邀出席參與這場盛會。

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

▲2023世界神明聯誼會「共生吉祥」於佛光山陀紀念館盛大舉行。（圖／記者吳世龍攝，下同）

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因應參加宮廟增多及宮廟信眾愈來愈踴躍，今年規劃兩天，使宮廟神尊進場動線、文武陣表演、神轎停放、平安齋食用，昇華宗教交流素質，希望所有與會宮廟信徒都能舒心從容，共生吉祥來禮拜佛祖，參加上供祈福法會，也能安心參觀展覽「絲路光華—敦煌石窟藝術特展」、「佛教海線絲綢之路—新媒體藝術特展」，從陸上絲路到海上絲路，觀賞感受現場3D敦煌石窟、十億畫素拍攝的古印度石窟，領略中華文化和佛教藝術之浩瀚及震撼。

每年參加神明聯誼會，也能看到不同的宮廟文化及傳統工藝的展覽，今年有「傳百藝 匠一心—中華民國傳統匠師協會會員大展」，讓信眾了解更多的台灣工藝傳承。

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

2023世界神明聯誼會宮廟特色

台灣宮廟神尊特色，歷年參加最多的有：天上聖母、關聖帝君、觀世音菩薩、福德正神、中壇元帥，今年也是高居不下。今年除了台灣大陣仗的各地宮廟，還有大陸廈門平安宮（2016-2018；2022都有參加）、新加坡獅城太子宮，以及馬來西亞當地宮廟等。報名參加的宮廟已逾900家，也是疫情之後佛祖與神明共尊共榮的盛況。
世界神明聯誼會至今舉辦12年13次，歷年來參與的宮廟累積有一千多家，連續參加8次至10次的宮廟非常多，他們積極護持神明聯誼會活動，與佛祖接心，令人欽佩。

世界神明聯誼會參加10次的宮廟75家，如：北港朝天宮、中壢仁海宮、三重先嗇宮、西螺福興宮、台中萬和宮、台中樂成宮、南投慈善宮、埔里天后宮、鹿耳門天后宮、臺南祀典大天后宮、臺南安平開台天后宮、嘉義新港奉天宮、土庫順天宮、岡山壽天宮、大樹久堂慈后宮、屏東隨緣媽祖等等。參加神明聯誼會9次的宮廟41家，如：台北紫微天后宮、台北市汾陽宮、新竹關帝廟、豐原城隍廟、白河三官寶殿、台東金龍宮等等。參加神明聯誼會8次的宮廟61家，如：中壢三教紫雲宮、臺東天后宮、北方澳進安宮、基隆慶安宮、梧棲保安宮、台南正統鹿耳門聖母廟、斗六新興宮、溪湖福安宮、市定古蹟梧棲真武宮等等。

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

2023 世界神明聯誼會－傳統藝陣展演特色

今年陣頭文化表演除了各宮廟文陣、武陣、藝陣外，由文化部文化資產局特別推出國家無形文化資產國寶級演出，「2023 世界神明聯誼會－傳統藝陣展演活動」共有四團——

〈將佑四方〉•鼓山地嶽殿吉勝堂八家將
高雄市政府2016年（民國105年）公告登錄「八家將」為該市傳統表演藝術，並認定「鼓山地嶽殿吉勝堂」為保存者；2019年（民國108年）再登錄「鼓山地嶽殿吉勝堂八家將」為市定民俗。


〈白鶴獅陣慶豐年〉•雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會
雲林縣政府2019年（民國108年）公告登錄「白鶴獅陣」為該縣傳統表演藝術，並認定「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」為保存者；黃厚銘藝師所傳承的「白鶴獅製作技術」，則在2023年5月再獲登錄為雲林縣無形文化資產製作保存技術及保存者。


〈金獅傳藝〉•溪南寮興安宮金獅陣
臺南市政府2013年（民國102年）公告登錄「金獅陣」為該市傳統表演藝術，並認定「溪南寮興安宮管理委員會」為保存者。


〈家將展演〉•古桃城山海鎮什家將本舘
嘉義市政府2021年（民國110年）公告登錄「什家將」為該市傳統表演藝術，並認定「古桃城山海鎮什家將本舘」為保存者。

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

今年很特殊的來自美洲原住民印第安人10位表演〈大地之神〉，由美國科羅拉多州佛光山丹佛講堂邀請參加。印第安人是美洲原住民的統稱，每個部落都有自己祖先的故事，以印第安歌舞歡度祭典祈福。〈大地之神〉，大地宇宙的造物主，是一般原住民的信仰，也是精神寄託。印加服裝色澤艷麗，頭上戴著的鷹羽冠「regalia」，也是權利和地位的象徵。今年，他們帶來Indigenous Dancers「大地之神」舞蹈，敬獻佛陀。

另外，還有奧斯汀金牛仔團，由奧斯汀香雲寺邀請，西部牛仔們準備了10-15首英文佛曲，在不同的場合可以表演不同曲目，歌詞都是團長Brad Jacobson自己填詞，鄉村音樂風給人親切之感。

海外除了這二團外，還有菲律賓宿務聖嬰團，過去每年都回來，因疫情關係暫停，今年再度盛大回來參加神明聯誼會。另外，今年仍邀請明華園歌仔戲團來演出〈觀音渡龍王〉，歡迎民眾也都能來參與這場盛會。

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼2023世界神明聯誼會「共生吉祥」。（圖／記者吳世龍攝）

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