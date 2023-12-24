取代電暖器！鄉民推「禦寒1物」用起來超爽　台電認證：省8成電費

▲這幾天天氣冷，很多人都只想躲在被窩裡。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

寒流才剛減弱，冷氣團今（24）日起接力報到。為了禦寒，不少人都會使用電熱毯，不過在此之前，台電提醒大家務必記得「4要」原則，包含要平鋪使用、要控溫定時、要有衣物或薄被隔開、要有商品檢驗標識，注意用電安全。

有網友在PTT上討論道，這幾天天氣很冷，大家都怎麼禦寒？貼文下就有些網友大推，「電熱毯，用起來超爽」、「問就是電熱毯」、「外出貼式暖暖包，室內電熱毯」。也有人分享，「冷暖氣機」、「在外貼暖暖包，在內吹暖氣」、「棉被，躲在被窩裡不想出來」。

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很多人冬天都會使用電熱毯，因此粉專「台電電力粉絲團」也發文提醒，隨著氣溫下降，如果只想在被窩裡躺平，並有意使用電熱毯，「記得也要讓電熱毯『躺平』才平安唷！」

台電列出4要原則：

一、要平鋪使用

台電提醒，電熱毯內布滿電熱絲，若過度彎曲可能會引起電熱線故障，進而出現過熱的狀況，所以使用時一定要「平鋪」在床上。

二、要控溫定時

台電建議，民眾睡前可以預熱電熱毯半小時，再關閉開關、將插頭拔起，或者也可以定時，不要長時間使用，這樣不但能省電，也會更安全。

三、要有衣物或薄被隔開

台電指出，皮膚如果長時間接觸發熱物，可能會低溫燙傷，所以使用電熱毯時，不妨在毯上鋪床單或是薄毯。

四、要有商品檢驗標識

電熱毯屬於「應施檢驗產品」，所以台電建議民眾選購時，要注意電熱毯有無具有商品檢驗標識？是否有過熱保護？是否能自動斷電？以及可否恆溫定時控制？

最後台電也提醒，使用電熱毯時，務必避免弄濕，也不要和其他電暖器具一起使用。而電費部分，台電透露，電熱毯是省電的好選擇，「用電熱毯取代電暖器，可以省下約八成的電費」。