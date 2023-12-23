李多慧曬機上熱舞片！黑絲蜜腿間「神秘三角型」掀PTT暴動

▲李多慧是人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

記者鄺郁庭／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧日前搭機來台工作，在IG限動貼出照片，一襲貼身高領上衣，搭配深色短裙、黑絲襪，小性感穿搭讓粉絲暈喊超正。下機後，她才貼出在機上拍的一支影片，她以翹腳姿勢正對鏡頭，裙襬幾乎是在大腿根部，隨著開心舞動，似乎隱約可見裙底風光，令一票網友大暴動。

影片中，李多慧翹著腳正對鏡頭，比了YA之後甜甜一笑，就跟著音樂開心起舞。而她的貼身穿搭，讓腰臀腿的漂亮曲線一覽無遺，包臀短裙更擋不住穿著黑絲襪的大腿。令網友驚呆的是，在她舞動時時，有幾個瞬間隱約可見腿間「神秘三角型」。

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就有人在PTT的Gossiping板問卦，「李多慧飛機上黑絲襪拍片」，文中直呼，「這短片大家看完一次之後，第二次是放慢到幾倍速？」言下之意，想看清女神的裙底風光。但實際查看影片，其實「神秘三角型」就是一片黑，推測李多慧應有穿上安全褲避免走光。

不過，熱舞影片依舊令大票網友暴動，「怎麼能這麼可愛」、「頂到不行，啊斯」、「窄裙+黑絲黑長靴，我沒了」、「坐著只有雙手能動，還能這麼多動作真的是不簡單」、「李多慧真的越看越漂亮」、「我最討厭就是黑絲！每次都要花一堆時間一直看！」「我好了，超色」、「為什麼她這麼可愛？」