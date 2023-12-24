小英輔選膠著戰區「敲好的停電施工」喊卡　台電：縮小範圍

▲台電原定昨日在北屯區進行停電施工，因總統南下輔選縮小範圍，惹出民怨。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

總統蔡英文昨日南下台中，在北屯區四張犁附近替立委候選人莊競程輔選。不過有民眾投訴，原定昨日要停電施工，卻因為總統要來取消，遭部分藍營暗酸「體貼執政黨」。對此，台電台中區處回應，16日接獲三官堂廟方致電，考量活動改期不易，確保活動順暢，台電採分段施工，且縮小停電跟施作範圍。

台中市第五選區由國民黨籍候選人黃健豪，出戰現任民進黨籍立委莊競程，戰況仍呈現膠著，昨日總統蔡英文親自南下輔選，卻傳出插曲。有民眾投訴，原本三官堂附近要進行台電施工，都已經備好發電機，卻因為總統來「喊卡」，縮小停電範圍，造成不便。

▲台中市第五選區由藍營黃健豪挑戰現任綠營莊競程，戰況膠著。（圖／記者許權毅攝）



黃健豪指出，先前就跟台電陳情表示，最好不要周末停電，台電則回覆工期已經排定，無法更改。現卻為了造勢可以更改，顯見民進黨眼中，為候選人造勢遠比民眾做生意更重要；莊競程則表示，現場造勢活動由主辦單位自行承租發電機舉辦，並未受到影響。

台電台中區處指出，有關民眾投訴四張犁三官堂附近一帶，停電施工取消。該案原定在23日9時至17時進行「更換自動化開關」作業，考量工程安全必須停電施工，當時接獲1、2戶民眾反映，希望改期，不過考量停電施工日期安排不易，取得2戶民眾諒解下，決定維持當日進行。

台電表示，16日接獲三官堂廟方致電，考量23日將辦理活動，涉及之相關作業安排時程，動員人力規模廣，活動改期不易，且為確保參與該活動之動線順暢及民眾安全，即採分段施工，以縮小施工及停電範圍。

事實上，台電也指出，平常在地方上也常常需要停電施工，但因民眾或工廠反應，先暫緩或延期，會盡量協調或配合當地民眾或工廠等需求。