平常也會吃！火鍋放進「1食材」他卻直搖頭　網戰翻：軟爛就無法

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平常也會吃！火鍋「先煮芋頭」他卻直搖頭　網戰翻：軟爛就無法

▲▼火鍋,肉片,菜盤。（圖／資料照）

▲很多人喜歡吃火鍋。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

天氣一冷，不少人就會想要吃火鍋，但有什麼料是絕對不能下火鍋的呢？近日就有喜歡芋頭的網友發文表示，他日前吃火鍋，優先將芋頭丟進去，不料朋友卻難以接受。貼文曝光後，引發兩派網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「愛芋頭錯了嗎」為標題發文，提到他很喜歡芋頭，不論鹹食、甜食，他都能接受。不過，他日前煮火鍋時，才一丟芋頭，朋友就直呼噁心。

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原PO透露，朋友雖不能接受芋頭入火鍋，但芋頭餅、蛋黃芋頭都能接受，大家比較喜歡怎麼樣的芋頭？

貼文曝光後，有許多網友也大推，「我很愛芋頭西米露」、「愛死芋頭，無論鹹甜」、「蜜芋頭是芋頭的最強型態」、「芋頭就是要化在火鍋，讚啦」、「芋頭就是要最早丟火鍋，最後吃」。

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,交往,AA制,減肥,肥宅,約會,紀念日,大餐,請客。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO很喜歡吃芋頭，還將其優先丟進火鍋內煮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過也有不少網友直搖頭，「芋頭會煮爛，汙染整個火鍋，最後變成糊糊的湯」、「噁心，芋頭不該存在在這世界」、「不行！超討厭芋頭」、「芋頭只會汙染整個火鍋」、「怎樣都不行」、「如果是火鍋的話，芋頭的確應該最後放呀」。

還有些網友坦言自己並非不吃芋頭，只是煮爛後就不太喜歡，「只要是軟爛芋頭（就）無法」、「我不喜歡融化到找不到的芋頭」、「熟了就該撈起來啊！放到煮爛自己的問題」。

火鍋話題常引起討論，而除了芋頭之外，其實也有不少人不喜歡把南瓜放進火鍋內煮，而主因就是若時間沒掌控好，會整鍋糊糊的。

此外，林柏宏過去曾因「芋頭」應融入湯底變成濃湯一事引起討論，其中不少「反芋頭」的粉絲還大開玩笑，說自己決定為此「跟柏宏分手」。對此，林柏宏直呼「我道歉！」但他也分享自己喜歡的吃法，「用無糖豆漿當鍋底，再放芋頭進去煮爛，那個湯真的很香」。

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