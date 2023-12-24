妹子「不怕天氣急凍」照穿短裙！內行曝祕密武器：大部分都有穿

▲有些女生冬天仍會穿短褲、短裙。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

女生若在寒冬中穿短裙、短褲，常會被調侃「愛媠毋驚流鼻水」，她們究竟是如何抵擋住凜冽寒風的呢？就有一名網友好奇拋問，為什麼日本女生可以在這種天氣下，穿短裙玩迪士尼？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「日本女生在迪士尼海洋穿短裙，是怎做到的」為標題發文，提到有些日本女生即便是去迪士尼海洋，也會不畏寒風穿短裙，這是怎麼做到的？「東京迪士尼海洋」到了晚上明明風很大，日本女生是有什麼方式讓自己不怕冷嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得她們可能也習慣這種溫度了，之前去紐西蘭，我們這些台灣去的觀光客覺得好冷，結果看到當地年輕人穿超少」、「愛美不怕流鼻水啊」、「她們就算下身真的沒穿褲襪，上身還是會穿發熱衣貼暖暖包」、「真的，去日本真的常看到」。

▲東京迪士尼海洋。（圖／東京迪士尼渡假區提供）

還有網友透露，「你沒有女生朋友嗎？保暖肉色絲襪」、「請搜尋『光腿神器』」、「我前陣子去，大部分都穿光腿神器」、「光腿神器」。但也有網友認為，「幾乎沒穿襪子，她們早已習慣那氣溫，對她們來說，好看比較重要」、「凍習慣就覺得還好」。

據了解，網友口中的「光腿神器」就是保暖褲襪，若選擇與自己膚色較近的顏色，看起來便會像沒有穿。這種褲襪雖然很貼身，但裡面其實有刷毛，會比傳統絲襪再更保暖一些。