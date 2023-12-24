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柯文哲被批毀田廢土　柯辦要賴清德「別惡意抹黑」：非總統候選人格局

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲的新竹農業用地於日前開挖刨除水泥時，挖到疑似磚頭、水泥、鋼筋等廢棄物，使民進黨總統候選人賴清德24日暗批柯15年前開始「毀田廢土」，為炒作農地獲取暴利。對此，柯辦發言人戴于文呼籲，請賴清德不要再惡意抹黑柯文哲，並批評賴清德面對土地問題時的態度傲慢推託，非總統候選人的格局。

針對賴清德24日批評柯文哲「毀田廢土」炒作農地獲取暴利，戴于文中午時表示，柯文哲面對持有土地爭議，第一時時間便與土地共同持有人討論「該怎麼做就怎麼做，不拖延、不閃躲」，除了刨地、主動補稅外，收益全數捐作公益。

戴于文提及，反觀「賴皮寮」不僅不願意正視社會大眾質疑，公益信託也無法立即實現，各種的推拖閃躲，毫無誠信可言，呼籲賴清德不要再惡意抹黑柯文哲，同樣面對土地問題受到社會檢視，賴清德面對問題的態度傲慢、推託，實非總統候選人的格局。

賴清德今天上午展開第4天「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖行動，到新竹市造勢致詞時說，另一位候選人將居住正義喊得很大聲，也提出永續農業發展的政見，但沒有看到永續農業，卻看到他15年前開始「毀田廢土」，這個目的是為了炒作農地，獲取暴利，這樣算起來，一塊農地可以扒4層皮。

賴清德指出，特定農業區的良田是不能變更的，但他不僅在農地上「種」出遊覽車，未來更將變更地目，大發利市，「哇！更離譜，他說他完全不知道有這塊700坪的土地，你們相信嗎？」試問若是擁有一間70坪的房子，難道會不記得？是啊，70坪的房子不會不記得，700坪的土地難道會不記得？

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