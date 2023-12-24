正妹YTR日本飯店「煎牛排」挨轟　下架影片道歉：其實房內有廚房

▲香菜道歉並且下架影片。（圖／翻攝自FB貓與香菜）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「貓與香菜」去年12月上傳影片，在日本飯店使用電烤盤烤牛排、干貝，雖然房間是有廚房設備的，不過，仍遭到許多網友撻伐，對此，「香菜」吳湘亭道歉，原本打算在電磁爐上烹飪，但因為飯店較為老舊，抽油煙機開啟後似乎無運轉，因此改用電烤盤，避免有網友模仿此行為，也將影片下架。

「貓與香菜」稍早在YouTube社群發文，影片中有提到，為了做此企劃，特地找了一間有廚房、可以烹飪的公寓式酒店，飯店本來就有廚房，提供電磁爐、鍋子、廚具和餐具，原本打算在電磁爐上拍攝，但因飯店老舊，「房間內的抽油煙機開啟後似乎沒有在運作，才會決定另外在日本當地買電烤盤並在通風良好的落地窗戶旁拍攝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

香菜附上飯店提供的房間廣角拍攝圖，對於影片造成不良示範，也擔心沒看完影片的人模仿此行為，於是決定先下架影片，「我對於影片造成的不良示範，以及造成大眾誤會深感抱歉，也很抱歉拍影片的時候並沒有在電磁爐上做烹飪，之後對於影片拍攝的內容會用更加嚴謹的態度去審核，也感謝所有網友的批評指教」。

▲▼香菜貼出房間照片，房內其實是有廚房 。（圖／翻攝自FB貓與香菜）

貓與香菜全文：

關於這次在日本飯店烹飪引起的爭議

很抱歉佔用公眾資源

針對大家提出的疑慮我有幾點說明：

影片中我們有提到

做這個企劃的時候我特地找了一間有廚房、可以烹飪的公寓式酒店

所以飯店本來就有廚房，提供電磁爐、鍋子、廚具和餐具

原本打算是在電磁爐上做拍攝

但影片我們也有提到飯店較為老舊，房間內的抽油煙機開啟後似乎沒有在運作，才會決定另外在日本當地買電烤盤並在在通風良好的落地窗戶旁拍攝。

這邊附上飯店提供的房內廣角拍攝的圖給大家

（小電烤盤的功率為700w）

對於影片造成不良示範，也可能造成許多沒有看完影片的人效仿在飯店烹飪的這點還是決定先行下架影片。

我對於影片造成的不良示範以及造成大眾誤會深感抱歉

也很抱歉拍影片的時候並沒有在電磁爐上做烹飪

之後對於影片拍攝的內容會用更加嚴謹的態度去審核

也感謝所有網友的批評指教