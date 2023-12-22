身材好會穿搭！隨時都激美「YouTuber是她」　一票人服了：基因好

▲千千出道至今0負評。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中/Chien-Chien）



網搜小組／劉維榛報導

原本是護理師的YouTuber千千，因赴日本參加大胃王節目而一夕爆紅，出道至今0負評。一名妹子好奇想問，她常直播大嗑美食，卻總能維持纖細身材，且皮膚白皙細嫩、穿搭也激美，「千千是怎維持美貌的啊？」引來粉絲直呼，擁有好基因外，「千千真的很努力在運動喔！有跳芭蕾和健身，體態和氣色都超好的」。

一名女網友在Dcard表示，一直覺得千千很漂亮，從身材、皮膚都好到無可挑剔，平時穿搭也散發仙氣，讓原PO成為鐵粉之一。

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不過原PO心中感到困惑，千千的飲食和作息明明不規律，「但她還是整個人永遠都維持的漂漂亮亮的，到底怎麼辦到的啊？」

底下網友熱議，「本身的基因就很好了吧，就像某些人怎麼吃都不會胖」、「基因+運動吧」、「我也喜歡她的影片，有自信口才好，尤其是開箱新家那部，完全展現成功女人的魅力」。

有粉絲則解釋，「她不是一直有在健身嗎？規律加自律」、「她很努力在健身運動」、「天生的吧，我家人也是，醫生說是吸收不好+排泄很快。她看起來就是骨架小且天生很瘦的那種基因，很難多胖可能標準身材都難」、「印象中在呱吉直播，千千說自己私下吃是吃很少的」、「千千真的很努力在運動喔！有跳芭蕾和健身，體態和氣色都超好的」。

▼有網友大讚，千千不輸女明星。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中/Chien-Chien）

