正妹YTR遊日本　飯店床前「煎牛排、干貝」！網看傻：丟光台灣的臉

▲在床前烤牛排。（圖／翻攝自YouTube／貓與香菜）



記者施怡妏／綜合報導

日本一直以來都是台灣人最喜歡的旅遊地，邊境大開後，許多人更是一年內就飛了好幾趟，就有網友貼出一張照片，YouTuber「貓與香菜」在日本飯店直接開火烤牛排、干貝，原PO勸大家不要這樣做，房間內的床單、窗簾都會殘留油煙味，也容易電線走火，飯店也禁止這些行為。

YouTuber「貓與香菜」去年12月分享日本超市特價美食，在飯店內使用電烤盤下廚，在房間內烤和牛、干貝等食物；影片的最後，她也補充，「為了自己煮和牛而訂這間飯店」，該房型有提供廚房，還有冰箱、電磁爐、微波爐、洗衣機等設備。

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有網友將影片截圖，在臉書社團「日台交流廣場」發文，如果不是住有廚房的房型，絕對不可以在飯店房間裡下廚，「因為除了床鋪外，窗簾跟沙發這些布織品都會沾染到油煙味，也很容易造成電線走火，這在飯店也都是絕對絕對禁止的行為」。

▲沒有廚房的房間禁止下廚。（圖／翻攝自FB日台交流廣場）



貼文引起網友討論，「在房間內烤肉，壁紙、棉被等等會吸附味道的東西，全部沾染到烤肉的味道，請不要當一個失格的旅人」、「把人家房間弄得全是油膩的烤肉味，可不可以有點功德心」、「房間連抽菸都不行了，居然烤肉？」「丟台灣人的臉」、「飯店業者後續處理，如果發現房間染上味道，應該會跟她求償」。

還有網友指出，如果是在廚房下廚就沒問題，「即便是有廚房的房型，也得在廚房空間烹飪而不是床前，況且沒抽油煙機的房間也會規定你只能煮不能有油煙的食物，煎牛排的油煙只要火侯猛一點，連煙霧警報器都會響呢」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊「貓與香菜」，至截稿前並未取得回應。