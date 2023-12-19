YTR實測武器出事！火箭榴彈「臉旁邊爆炸」　當場倒地恐怖畫面曝

記者張寧倢／編譯

專門實測槍枝武器的YouTuber諾爾斯（Adam Knowles）同時是一名美國陸軍退伍軍人，上個月在一次拍攝途中發生意外，肩射火箭榴彈突然在他頭部旁邊爆炸，頭盔與護目鏡直接被炸飛，諾爾斯整個人倒在地上意識模糊，臉頰流血，頭骨骨折。如今他出院後首次觀看事發影片，他坦承自己幾乎不記得爆炸時的情況。

▲原先的拍攝主題是想呈現，各種武器的砲尾風對後方造成的破壞。（圖／翻攝自YouTube／Ballistic High-Speed）

根據紐約郵報報導，諾爾斯與另一名成員在YouTube上經營一個名為「Ballistic High-Speed」（彈道高速）的頻道，專門以高速攝影機來分析、測試和開箱各種槍枝、彈藥、裝甲或爆裂物，追蹤數突破43萬，頗受觀眾歡迎。

▲反坦克肩射榴彈在諾爾斯手上直接爆炸。（圖／翻攝自YouTube／Ballistic High-Speed）

然而，諾爾斯11月13日與團隊拍攝一支解釋砲尾風（backblast）危險性的影片，到了當天「最後一發」使用RPG-7單兵肩射式火箭推進榴彈示範時，發射器卻意外在扣下扳機的瞬間，在他頭部右側爆炸。諾爾斯的頭盔、護目鏡不堪衝擊力道直接噴飛，他一度暈倒在地，沒有反應。所幸他隨後被空運送醫，並無生命危險。

▲諾爾斯的頭盔與護目鏡瞬間噴飛。（圖／翻攝自YouTube／Ballistic High-Speed）

頻道18日上傳的新影片中，諾爾斯第一次觀看他被炸傷的畫面，過程中他也驚呼連連，因為有許多現場的細節他幾乎都不記得了。從影片中可見，諾爾斯一倒地，團隊中就有人立刻大喊「打911！」，大家衝上前幫他急救，只見他臉頰流血、手臂被炸傷，但隨後意識逐漸恢復，可以進行簡單對話。

▲諾爾斯傷後第一次回到鏡頭前，觀看事發當下的影片紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Ballistic High-Speed）

報導稱，這起意外導致諾爾斯頭骨骨折、腦出血、下顎骨折，身體約10%的部位遭三度燒傷，臉部與胸部皮外傷，體內找到彈片，以及長期的神經受損。他經歷了多次手術，包含因燒傷接受皮膚移植，累積了30萬美元（約新台幣941萬元）醫藥費，事發經過1個多月他的手臂還纏著繃帶，可能還要數月才有辦法接近完全康復，但他現在感覺已經「好多了」，未來也不會停止創作拍片。