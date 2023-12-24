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萬里老家內部曝光　賴清德：小時最怕看到草蓆及白布

▲副總統賴清德老家內部曝光。（圖／翻攝自廖英熙臉書）

▲副總統賴清德老家內部曝光，白牆上掛的是父母親的照片。（圖／翻攝自廖英熙臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

曾被美國評為最實用的BB槍冠軍，有「台灣槍王」之稱的怪怪貿易公司董事長、在彰化縣小英之友會擔任顧問團副總團長廖英熙，他po文貼出與好友一同前往副總統賴清德老家萬里區礦工寮，賴清德說，他小時候放學回家就怕看到草蓆及白布，這些場景是間隔一小段期間又會重複出現。

廖英熙在po文中表示，3年前和5位好友一起至萬里鄉一個小山城深入了解賴清德副總統小時候的故居，經過賴副親自的口訴並帶領他們去周遭走一圈，距離家屋不遠處就是礦坑出入口，屋邊一顆大樹，是賴副總統小時候遊戲的地方，爬到樹上就是他最大的樂趣。

▲副總統賴清德老家內部曝光。（圖／翻攝自廖英熙臉書）

廖英熙說，當時賴清德對他們說出心裡的痛，他說，回憶小時候放學回家就怕看到草蓆及白布，這些場景是間隔一小段期間又會重複出現，這是多麼悲傷的故事。

廖英熙說，經過他幾年來的了解，賴清德在金錢上是有極大的潔癖，待人以誠嚴守分際，這是許多國人對他的觀感和期待，希望賴清德當選並帶動政府施政的能量發展國家經濟，並將不良的政客及貪官趕出國家體制。他相信賴的操守及正能量，天佑台灣走向國際舞台嶄露頭角。

▲副總統賴清德老家內部曝光。（圖／翻攝自廖英熙臉書）

怪怪貿易股份有限公司在彰化伸港鄉成立於1986年，董事長廖英熙是雲林人，初期以專櫃方式於西門町商圈設櫃販售新奇精品，日後陸續引進玩具槍及各國軍警用品並成立萬年店、南京店、士林店以及台中、高雄市各一個販售據點，以擴大銷售範圍，並推廣生存遊戲活動，其所開發高品質BB槍，不僅槍支外銷國外，還被美國評為最實用的BB槍冠軍，被玩家讚譽為台灣之光。

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