張善政南投輔選　批民進黨讓台灣變成「受擺布的棋子」

▲桃園市長張善政赴南投縣為國民黨立委候選人游顥輔選。（圖／游顥競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選於23日進入倒數第三個黃金周末，桃園市長張善政到南投縣為國民黨投二選區立委候選人游顥輔選，批評民進黨執政8年，不但導致立法院變成「行政院的立法局」、施政紊亂，還讓台灣在國際間淪為受擺佈的棋子，呼籲將游顥送進立院，善盡國會監督制衡行政的職責。

副總統暨民進黨總統候選人賴清德昨天也到南投參加造勢輔選活動，游顥則由張善政陪同車隊掃街，出發前砲打民進黨只會抄襲政見騙票，為老家違建哭泣的賴清德也只會讓南投鄉親再哭一次；游顥說，雖民調差距已逐漸與對手拉開，但仍會全力以赴、繃緊神經固守到最後一刻。

張善政表示，民進黨過去8年施政荒腔走板，國會過半更讓立法院變成立法局，若年輕優秀的游顥選上立委，才能發揮立法院應有的制衡功能、釐清過去民進黨的弊案、未來監督施政，中華民國才會有希望；現場媒體問及賴清德認為民進黨領導台灣進入國際、讓台灣越來越進步，張善政反批民進黨是把台灣變成國際上受人擺佈的棋子，「我們要有自己的自主權，不要當別人的棋子！」

游顥則抨擊，賴清德可以為「賴皮寮」哭了5次，疫情期間卻不曾為逝去的人民掉過一滴眼淚，綠營對手蔡培慧更曾阻擋時任南投縣長林明溱自力採購BNT疫苗，賴南下為她背書輔選，只會讓南投鄉親更加失望；游顥也指出，民進黨在南投的政見都是「抄抄抄」：蔡培慧現在隨處可見的競選看板上，不管是寫南基醫院或集集支線到高鐵，都是抄襲林明溱、許淑華2任縣長的重大政績內容，讓賴清德昨天口中高喊的「再造大南投」口號，聽來格外諷刺。