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蛋價擬漲！蛋商公會控被要求「凍漲」　農業部否認：尊重市場機制

▲雞蛋,蛋價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲天冷帶動買氣，國內雞蛋消費明顯回升。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著營養午餐液蛋禁令解除、冷氣團接連報到，國內雞蛋買氣明顯恢復，台北市蛋商公會理事長林天來今（24日）表示，因天冷帶動買氣，每日生產的新鮮雞蛋供應逐漸吃緊，原本打算微調蛋價，希望以價制量，但坦言有來自上面的壓力，只能暫時「凍漲」，下周蛋價仍維持產地價38.5元、批發價48元。

林天來表示，幾波寒流來襲，加上液蛋疑慮解除，這周買氣明顯提升，先前蛋商庫存雞蛋幾乎已銷售一空，產地每日生產的生鮮雞蛋，雖然產量正常，但因需求端用量變大，供應也逐漸緊縮，蛋價必須適度調節，「總不能等到大缺蛋才來漲價，外行人才這樣搞。」

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林天來透露，原本蛋農蛋商都同意微調蛋價，但正值選舉敏感時刻，「大家都有壓力」，只能暫時凍漲。但他直言，雞蛋漲跌本來就取決市場需求，如果不透過價格適度以價制量，到了雞蛋大缺才宣布漲價，恐引起更多恐慌，盼回歸市場機制。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，政府絕對沒有干預蛋價，完全尊重市場機制。他表示，近期因為天冷吃火鍋人口增加，雞蛋需求量增加，部分縣市營養午餐全部恢復使用液蛋，買氣明顯提升，雖然需求端增加，但因產地產量也增加，整體而言產銷是平衡的，蛋價維持也是正常的。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3371萬隻，日產蛋量已回升至12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。先前蛋價連續3波降價，蛋價已大降7元，目前產地價38.5元、批發價48元，持續在近2年的低點。

隨著天氣轉冷、營養午餐恢復使用液蛋等因素提升買氣，根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各區產銷動態已經從「市況稍弱」，變成「市況穩定」，顯見雞蛋市況買氣有逐漸回升，目前各區產銷大致「產銷平衡」。
 

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