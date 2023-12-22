陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

▲大陸國台辦宣布即日起恢復石斑魚輸陸，農業部呼籲不要政治考量。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣石斑魚遭到大陸暫停出口1年多。大陸國台辦今（22日）宣布即日起恢復輸陸，但必須是來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。農業部稍早表示，中方既已肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁，勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

大陸海關總署今天上午透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知從今天起，恢復我國石班魚活魚輸入大陸，輸入的石斑魚須來自中方審核合格並予註冊養殖場，相關註冊登記養殖場名單，由中方主管的動植物檢疫司網站公布。

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農業部表示，中方既已肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿做政治考量，勿片面公布部分輸銷名單分化台灣漁民，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。

農業部指出，不樂見中國雖接受我方提供生產管理強化措施，仍未遵循國際慣例以片面擇定7家部分養殖場做法，過程既未與我方磋商且未告知檢疫科學條件，造成台灣業者面臨無一致性市場規則可循。

農業部說，從2022年6月13日中國通知因我國石斑魚檢出隱性結晶紫超標將暫停石斑魚輸入迄今，我國透過上述平台跟中方聯繫7次，說明我方已提升石斑魚養殖產業管理，以及提供輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單，並促請啟動雙方交流及合作，但始終沒有獲得的中方回應。

在中國大陸片面暫停石斑魚進口後，農業部表示，台灣努力進行石斑魚養殖產業衛生安全改善措施，國內持續加強管理及運銷面，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，並進行出貨前的抽樣與留樣，檢討修正相關法規，確保上市安全並後續可追蹤。

此外，農業部指出，政府積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，強化漁民養殖能力及動物用藥安全，龍虎斑12月產地池邊價平均233元/公斤，較去（111）年同期上漲6.1%，及較近3年平均上漲5.7%。同時佈局全球高消費市場，已開拓馬來西亞、美國、新加坡及日本等新興市場，不再依賴單一中國市場。108年至110年台灣石斑魚輸銷中國出口報關價格約每公斤6至9美元，外銷美國約每公斤14至19美元，112年1至11月更增加為每公斤31美元，顯示台灣石斑魚外銷高端市場確保漁民收益前景可期。