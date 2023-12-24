談Johnnie walker被酸「悖離民眾生活」　吳欣盈重申原意：不需做文章

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席電視政見發表會。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈於22日政見發表會時，以威士忌品牌「Johnnie Walker（約翰走路）」比喻台灣人喜歡向前走的精神，但讓部分觀眾感到錯愕，使時代力量不分區立委候選人陳昱安批評悖離民眾生活經驗。對此，吳欣盈24日回應，對她而言，Johnnie walker、黑松沙士跟芭樂汁都是大家辦桌時愛喝的，不需要大做文章。

吳欣盈24日上午到桃園參訪異域故事館，並接受媒體訪問。被問到為什麼在政見會上以Johnnie Walker比喻台灣向前走？吳欣盈表示，小時候喝喜酒、辦桌、尾牙的時候，大家都愛Johnnie Walker的Logo，也就是「Johnnie Walker向前走」；而吳欣盈也在現場唱了一小段「愛拚才會贏」歌詞「一時失志不用怨嘆」、「愛拚才會贏」。

吳欣盈提及，以前向前走就有希望，但現在年輕人都躺平、不想打拚，因為打拚看不到未來，所以她的政見很重要一點就是「大家要向前走」、「賺錢」，爸爸媽媽退休要給其支持，也要付的起小孩學費，如果有額外的錢，可以跟朋友出國走走，還可以有些餘額放在口袋裡，不會因為繳了水電、租金就口袋空空，還是希望台灣能向前走，可以有希望、看得到未來。

至於時代力量不分區立委候選人陳昱安批評，Johnnie Walker一詞悖離民眾生活經驗？吳欣盈回應，開公司的老闆做尾牙時，業務就是「Jonny walker向前走」，且店舖開張的時候，眾人們聚在一起時，也會擺有黑松沙士、啤酒、芭樂汁跟Jonny walker，「對我來說都是辦桌時應該會有的東西，所以不需要大做文章。」