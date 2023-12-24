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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：高虹安喜歡挖大秘寶　趕快挖挖看柯文哲農地好不好？

▲▼唱土地的歌，拚咱的希望-新竹市場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲「唱土地的歌，拚咱的希望」新竹市場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新竹報導

立委選舉倒數20天，今年新竹市上演「四咖督」混戰，備受各方關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（24）表示，立委候選人林志潔當選，代表國會過半、新竹市要恢復光榮2個重要意義，呼籲集中選票翻轉新竹，恢復城市的光榮，讓新竹人抬得起頭。他並大酸民眾黨籍的新竹市長高虹安喜歡挖「大秘寶」，趕快挖挖看總統候選人柯文哲的農地。

新竹市雖然只選1席立委，但是歷屆參選狀況都非常熱鬧，今年國民黨立委鄭正鈐力拚續留國會，面對出身學界的民進黨立委候選人林志潔挑戰，時代力量不分區立委邱顯智也再度加入戰局，而民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭則以無黨籍身份參選。

柯建銘今天上午出席民進黨「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖新竹場活動時，登台致詞表示，「這是一場非贏不可的選戰」，未來總統將決定國家的前途，看看這3位候選人，可以想像未來台灣總統若不是民進黨候選人賴清德，台灣會變成怎麼樣？

柯建銘批評，民眾黨候選人柯文哲沒有辦法解釋其農地爭議，高虹安不是最喜歡挖大秘寶嗎？趕快挖看看好不好？他說，一個做人從來沒有誠信、只會說「豪洨話」，這種人是要怎麼做總統？大家是不是應該唾棄他？

對於國民黨，柯建銘說，不分區立委候選人韓國瑜、副總統候選人趙少康這兩個人就是主張九二共識，要被「阿共」操作的，所以很清楚，這次選舉的對手就是中國國家主席習近平，就是中國共產黨，為了台灣的前途，應該要選擇賴清德。

此外，柯建銘也推薦林志潔說，他向各位保證，林志潔「有夠讚、有夠勇、有夠認真、有夠打拚」，絕對是最好的選擇、立法院的即戰力，這是自己從政30年來，第一個真正在立法院裡面有好學歷的教授、還當過首長，立法能力絕對是第一名。

柯建銘表示，民進黨要國會過半，林志潔就是指標，他當總召他知道，過半的國會才有辦法做事情，「沒有過半的國會，法案不會過，預算不會過，（人事）同意權也會困難」，且只要有2分之1的國會議員提出不信任案，馬上要倒閣，但國家政局不能動盪，因此，拜託大家支持林志潔。

最後，柯建銘說，林志潔當選，代表新竹市要恢復光榮的時刻，現在高虹安這個「貪污犯」民調最後一名，滿意度最後一名，整個城市停頓，「今天我們要讓新竹重返光榮，支持好的人才」。

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