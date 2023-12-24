批蕭美琴閃躲「中華民國認同」質疑　他諷：戰貓很懂避戰？

▲游梓翔批評，蕭美琴並未回應當年說出「We no longer identify ourselves as a republic of China.（我們不再認同自己是中華民國）」。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

世新大學傳播博士學程教授游梓翔日前爆出民進黨副總統候選人蕭美琴曾在2003年美國新保守派知名刊物《The Weekley Standard》受訪中提及「We no longer identify ourselves as a republic of China.（我們不再認同自己是中華民國）」；游梓翔23日再度在臉書點名蕭美琴表示，國民黨副總統候選人趙少康都在政見會上質疑她了，但她仍未正面回應，「戰貓很懂『避戰』？」

游梓翔大批，蕭美琴至今，沒對當年那句「We no longer identify ourselves as the Republic of China（我們不再認同自己是中華民國）」，解釋過隻字片語；趙少康在政見會上也具體質疑她了，竟連個說法都沒有，游梓翔諷刺，「戰貓面對對岸猛喊『備戰』，但遇到不好答的問題，倒是很懂『避戰』。」

游梓翔直言，蕭美琴現在就是一句標準答案「中華民國是國號」，但這並未回答當年為何說「不再認同自己是中華民國」，要吞回當年的話，也得給個說法吧。他認為，蕭美琴不願說出的真相就是「Republic of China」裡面有「China」，「中華民國」裡有「中」和「中華」，「民進黨以『去中』為職志，所以『Republic of China』能認同嗎？蕭美琴當年就是這樣想的。」

此外，游梓翔提到，蕭美琴上網路節目，被問到是否認同中華民國（主持人並沒直接問她當年那句話），蕭美琴竟舉了一個例子，說美國的正式國號叫「United States of America」，很多人會自稱「I’m American」，蕭美琴的意思是未必總要說中華民國的完整國號，但他質疑，依照這個例子，「Republic of China」的人除了說自己是台灣人，如果偶爾說自己也是「Chinese」，為何要被發紅帽呢？

「認同輕於貓毛」，游梓翔大嘆，當年「不再認同自己是中華民國」的人和台獨工作者搭檔選「中華民國正副總統」，竟然不需要解釋一下，玩躲貓貓玩到底，這也算民主奇蹟了。