中台灣催票！侯康誓師大會湧6萬人　盧秀燕請大家抬頭看藍天

▲侯友宜南下中台灣造勢，現場吸引破6萬名支持者。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

2024總統大選進入決戰時刻，藍營侯康配昨（23）日前進凱道舉辦大型造勢活動，吸引超過8萬名擁護者；今天侯康南下中台灣烏日區三和里催票，現場備有3.1萬張椅子，不到1小時已經坐滿，且持續有遊覽車進入，將活動現場周邊塞爆，預估現場超過6萬人。藍營女神盧秀燕也向支持喊話，直言民進黨執政歷經陳水扁、蔡英文至今已經16年，但貪污腐敗頻傳，一定要政黨輪替、國家才會進步。

▲今天台中艷陽高照，盧秀燕要支持者看看天空，藍天之下代表勝利就在眼前。（圖／記者白珈陽攝）



盧秀燕說，「台灣如同一艘大船，2300萬人都在這艘船上，1月13日之後，這艘船要駛向哪裡，是不是平安順利，還是面臨危險，就是在你我手中的一張票，這張票至關重要，可以讓國家順利平安，也可以讓國家很危險，要選對的船長以及副船長，這艘船才會邁向幸福，選錯人恐全軍覆沒。」

盧秀燕也提到，自己選舉選9次，這輩子也幫人抬轎超過300次，這幾年人民有憤怒，呼籲一定要政黨輪替、國家才會進步。盧秀燕也高喊，「這次離勝利最近，感覺勝利就在眼前，要大家看看藍天，就可感受到勝利在望！」希望大家拚一下，舉起手來就可以奪標。