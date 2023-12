中台灣催票！侯康誓師大會湧6萬人　盧秀燕請大家抬頭看藍天

世新大學傳播博士學程教授游梓翔日前爆出民進黨副總統候選人蕭美琴曾在2003年美國新保守派知名刊物《The Weekley Standard》受訪中提及「We no longer identify ourselves as a republic of China.(我們不再認同自己是中華民國)」;游梓翔23日再度在臉書點名蕭美琴表示,國民黨副總統候選人趙少康都在政見會上質疑她了,但她仍未正面回應,「戰貓很懂『避戰』?」