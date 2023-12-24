趙少康喊賴清德老大「不像口誤」　陳水扁：是否建議他去看醫生

▲侯友宜凱道造勢晚會，副總統候選人趙少康大致詞。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康在政見會上稱民進黨總統候選人賴清德是他老大，隔天在國民黨立委候選人江啟臣造勢又稱他是恐怖份子，接連口誤引起社會關注。對此，昔日辯論的對手、前總統陳水扁23日晚間在個人社群回應網友留言時表示，趙少康不太像口誤，建議他去看醫生。

趙少康在22日的政見會上，把國民黨總統候選人侯友宜喊成「賴清德」，直呼賴清德是他的老大；隔天，他到台中東勢替江啟臣站台時，再次把江啟臣誤喊成「恐怖份子」，讓不少國民黨支持者捏一把冷汗。

所幸，趙少康在江啟臣提醒下馬上改口，他說，賴清德是一個恐怖份子，江啟臣是東勢選出來最好的委員，山城的保護神，對抗賴清德這個恐怖分子。

對此，昔日在市長辯論會上的競爭對手，也是前總統的陳水扁，23日在個人的社群網站threads上，回應網友的提問。網友詢問陳水扁，怎麼看趙少康在副總統政見會的表現，有比當年跟他自己辯論時的表現相比如何？

陳水扁則回應，自己並沒有看，但有注意到媒體的報導，趙少康好像連續多次嚴重的說錯話，他認為，不太像是口誤，「是否建議他去看醫生」？

▼陳水扁在個人社群網站回應網友的留言，建議趙少康去看醫生。（圖／陳水扁threads）

