元旦跨年迎曙光！22省公路易塞　蘇花公路恐連塞9小時

▲元旦連假，公路局預估全台有22處省公路易塞。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，交通部公路局預估將有22條易塞路段，其中台9線蘇花路廊將在元旦1月1日湧現收假北返車潮，當天從上午11時塞到晚間20時，恐連塞9小時。

元旦連假將自12月30日起至113年1月1日共3天，預估主要旅次以觀光旅遊為主，公路局研判，元旦連假車潮將自12月29日周五下午起陸續出現；觀光旅遊車潮將於12月30日周六至1月1周一於各大風景旅遊熱點湧現；返回工作地車潮預計於12月31日周日下午開始陸續出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局預測省道有22處易壅塞路段，包含地區的主要幹道，譬如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段等。

▲元旦連假易塞路段。（圖／公路局）

銜接高速公路易塞路段則包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山~五甲路段等。

重要觀光風景地區鄰近易塞路段，則包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪、大湖及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段等。

元旦連假全台有多處舉辦跨年及迎曙光等活動，公路局也提醒有9處鄰近觀光熱點的路段、以及12個跨年迎曙光活動行經路段都容易塞，提醒前往民眾多留意當地路況，並請注意行車安全、避免疲勞駕駛，並可多利用公共運輸。

▲▼元旦連假活動和熱點鄰近可能易塞路段。（圖／公路局）

為鼓勵搭乘公共運輸，公路局自112年12月29日0時起至113年1月1日24時，推出多項全國性國道和公路客運優惠，包含88條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

此外，12月30日至113年1月1日止，公路局也針對東部地區推出兩項地區限定優惠，第一為「在地有腳租賃優惠」，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、租機車者折抵100元；第二項為持東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再折抵200元優惠，兩優惠擇一使用。