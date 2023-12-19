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血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

▲由於專利問題，Apple Watch兩款產品暫時停售。（圖／MacRumors）

▲由於專利問題，Apple Watch兩款產品暫時停售。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果表示，由於與醫療科技公司 Masimo 與血氧感測相關的專利糾紛持續存在，因此目前暫停 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 的銷售。

根據外媒 9to5Mac 報導，目前蘋果先暫停美國的銷售，蘋果表示Series 9 和 Ultra 2 自 12 月 21 日起線上停售，24 日起零售店也停止銷售，不過可在其他國家、地區購買。

今年 10 月，美國國際貿易委員會（ITC） 裁定蘋果手錶的血氧感測器侵犯了 Masimo 的兩項專利，涉及五項獨立的專利侵權行為。目前該案件已進入為期 60 天的總統審查期，將於 12 月 25 日截止。 拜登政府可以介入否決 ITC 的禁售令，但至今尚未採取行動。

早先報道提到，從美國東部時間 12 月 21 日下午3 點開始，Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 將無法再從蘋果美國官網購買，蘋果零售店的庫存將在12 月24 日售空後不再補充。

先前有分析指出，蘋果在應對這一事件方面有多種選擇，包括修改 watchOS 作業系統以繞過 Masimo 的兩項專利。彭博社最新的報告證實，蘋果工程師正在極速修改監測用戶血氧水平的演算法，希望能夠改變 Apple Watch測定氧飽和度並呈現數據給用戶的方式。

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