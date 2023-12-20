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績效獎金爭議未解！中華快遞不排除明年初罷工　影響1400多家銀行

▲▼中華快遞工會赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞工會不排除明年初發起罷工行動。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞去年7月及今年1月曾因低薪與績效獎金等出現罷工爭議，未料將近1年，績效獎金爭議還沒解決，團協協商未果，讓中華快遞工會痛批「賴皮政府失信中華快遞員工」，中華快遞工會表示，目前已籌備罷工投票，若無正面回應，明年初可能發起罷工，衝擊1400多家銀行支票及文件交遞。

近期長榮機師的罷工投票爭議，行政院副院長鄭文燦呼籲「在罷工投票之前，長榮就應該跟機師能夠有更好的溝通，尋找更大的共識，在每個階段都不應該放棄對話」。不過中華快遞今(20日)發出聲明，指交通部百分百持股的郵政公司轉投資單位，泛官股過半的中華快遞公司卻連基本的誠信協商都做不到，如果政府帶頭做最壞的示範，那就是讓民營公司有樣學樣。

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中華快遞工會去年7月及今年1月因低薪與績效獎金等爆發罷工爭議，工會2月開啟團體協約協商會議，希望與中華快遞公司簽訂團體協約，保障勞動條件，以及協商績效獎金辦法，不過將近一年時間，績效獎金的爭議還沒解決、團體協約協商也沒有進度，讓工會痛批「賴皮政府失信中華快遞員工，還有臉勸長榮集團勞資好好談？」

中華快遞工會表示，年初交通部長王國材就說「績效獎金的事要請公司跟工會討論」，結果只討論了該年度的，後續績效獎金的案子，中華快遞公司不斷推托董事會，逼得工會在9月於交通部召開記者會，呼籲快遞公司應誠信協商，王國材說「會繼續與工會溝通」，結果工會在勞資爭議調解會議上得到公司代表回應「薪水少是感覺問題」。

工會不滿指出，11月工會到嘉義縣民進黨部召開記者會，表示中華快遞公司與民進黨的裙帶關係，讓快遞公司有恃無恐，仍沒有誠意解決任何問題。民進黨嘉義縣黨部表示請中央黨部深入了解並應對，並指中華快遞董事會監察人陳明仁為國民黨籍，請向國民黨反映，如此賴皮的回應，完全沒有解決問題。

▲▼工會爭取績效獎機和團協，中華快遞多次拖延跳票。（圖／中華快遞工會）

▲工會爭取績效獎金和團協，中華快遞公司多次拖延變卦。（圖／中華快遞工會）

工會表示，第六次團體協約協商會議中，快遞公司否認前次決議「現有勞動條件納入團體協約」，以及否認自第二次團體協約協商會議至今「績效獎金朝固定月份發放」的共識，要恢復過去「朝三暮四」的績效獎金辦法。政府表面上說支持與繼續溝通，但結果就是不斷的賴皮。中華快遞工會已陸續辦理完台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地罷工說明會，目前仍在籌備有關後續罷工投票及行動等作業，呼籲民進黨政府不要再賴皮，以身作則不要再呼嚨基層勞工。

中華快遞工會理事長陳宏春表示，目前中華快遞有215名員工，其中有170人為工會會員，若12月底中華快遞召開董事會後，仍無具體正面回應，不排除明年初發起罷工，將影響中華快遞服務1400多家銀行支票交遞等作業，占全台銀行分行一半。

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