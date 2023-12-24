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耶誕節也能開運！聖誕樹掛「4動物」好運狂增　6秘招一次看

▲▼聖誕樹,聖誕節。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲下周一（25日）將迎來聖誕節，命理師分享6大開運法。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在台灣，聖誕節幾乎已經成為不論宗教、年齡都會一起同樂慶祝的節日，不少民眾都會準備一棵聖誕樹，並在樹上裝飾著各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物，增加節日的歡樂氣氛。對此，知名命理師楊登嵙透露，聖誕布置除了能應景外，還能成為開運關鍵，提供6招開運法供民眾參考。

一、燈光開運：

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聖誕節可以用暖色系燈光裝飾聖誕樹、聖誕花圈，還可以用閃爍的方式，讓氣氛更有活力、更溫馨、更浪漫，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等為暖色系，不可全部白、藍等冷色系。冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。

二、飾品開運：

2023年癸卯水兔年，豬兔羊為三合，兔狗為六合，聖誕樹上裝飾豬兔羊狗及各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物。都是代表喜氣、豐收、希望，將聖誕樹安放在大門玄關上，可以吸收聖誕節的好運氣。

▲▼聖誕樹,聖誕節。（圖／取自免費圖庫pexels）

三、衣服開運：

天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

四、聚會開運：

不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，聖誕節當天可以請親朋好友來家裡坐坐、聊天，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

▲▼女孩,過年,愛情,新年,聖誕節。（圖／翻攝自pixabay）

▲命理師建議，聖誕節別一人待在家。（圖／翻攝自pixabay）

五、送禮開運：

在耶誕節那天，你就可以給你的家人，或是朋友贈送一份你為他們精挑細選的禮物，當天贈送的禮物與平時有著一些差別！因為它不僅可使對方心生愉悅，增進你與他們的感情，有送才有得，能為你帶來一些好運。

六、聖誕餐開運：

聖誕節火雞大餐是必備的，聖誕節在冬季，進行食補是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

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