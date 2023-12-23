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明天冷氣團強襲！聖誕節最冷「急凍10度」　跨年前冷空氣再南下

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷氣團明天南下，聖誕節和下周二清晨最冷探10度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)寒流稍微減弱，受南方雲系影響，今下半天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，玉山今也降初雪；明天又有一波大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團再度南下，預計影響到下周二清晨，下周一和下周二清晨是最冷時刻，低溫下探10度，跨年受東北季風影響，北部和東半部天氣可能受影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天寒流稍微減弱，主要受南方雲系北移影響，各地雲量偏多，今天各地有局部短暫雨，今天下半天之後，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有局部大雨；溫度方面，今清晨低溫11到14度之間，白天各地雲量偏多，回溫不明顯，高溫18到20度，感受偏涼、偏冷。

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未來一周溫度趨勢，張承傳說明，明天會有一波大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，預計明天開始南下後，持續影響到下周二清晨。明天天氣再度轉冷，尤其是下周一清晨和下周二清晨，預計是下波冷氣團溫度最低的時間，中部以北、東北部低溫11到13度，空曠地區再低1到2度，下探10度，其他地區14到15度，北部明天白天溫度跟今天類似。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

張承傳指出，下周一白天溫度，北部、東北部回溫少一點，高溫15到16度，中南部高溫20度上下，下周二前偏冷，下周二白天冷氣團減弱後，氣溫會有明顯回升，下周二白天到下周三白天各地高溫20度以上，北部高溫約22到23度，白天溫度較舒適。

不過緊接著下周四又有一波東北季風南下，預計影響到下周五，後面冷空氣南下影響地區偏北部、東北部，下周四天氣稍微再轉涼，不過這波冷空氣偏弱，氣溫沒有明顯下降幅度。

降雨部分，張承傳說明，今天各地有局部降雨，明天之後降雨區域轉迎風面北部、東半部為主，明顯雨勢出現明天上半天，下半天之後迎風面降雨減少，下周一到下周三水氣偏少，各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，下周四會有一波南方雲系北移，各地降雨增多，轉局部短暫雨，下周五之後東北季風影響下，降雨恢復北部、東半部等迎風面地區為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於高山降雪機率，張承傳表示，今天凌晨和清晨玉山氣象站有零星飄雪，上午9時20分到30分也有降雪情況，但目前還沒有積雪，這兩天水氣較多，今天和明天清晨中部以北、東半部3千公尺以上高山在水氣和溫度配合下有機會下雪，不過明天下半天水氣減少，降雪機率會減少。

由於跨年天氣偏東北季風型態，北部、東半部可能有雨，北部和東部是否有機會迎2024年首道曙光，張承傳表示，仍要看跨年期間東北季風增強和減弱情況，目前變數仍多。

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