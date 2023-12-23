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聖誕節一到就發財！　5星座「運勢上升」旺炸

聖誕節即將到來　5星座運勢上升「金牛財運超級旺」

▲聖誕節來了，5星座財運滾滾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序已經進入12月第4周，明（24）日就是一年一度的聖誕夜，清水孟國際塔羅小孟老師就點名5個星座，指稱其在聖誕節之後就會開始轉運，而這5個星座分別是牡羊、雙魚、射手、獅子與今年。除此之外，小孟老師也分享了聖誕節期間12星座的運勢供民眾參考。

聖誕節運勢翻轉的星座：

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第五名、牡羊座

牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好在加個人努力而有好成績，在聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，有讓事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第四名、雙魚座

雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議您可以好好的努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對你來說似乎還不能滿足，還想要更好的收入，但就是要趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋，在正財方面很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。

第三名、射手座

射手座的人在聖誕節會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。

第二名、獅子座

獅子座的人在聖誕期間工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，讓大家往好的方向前進，你們更努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土。可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拚，在聖誕節到來時你們會有心滿意足的結果。

第一名、金牛座

金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處會有不錯的回饋。另外因為你們勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，很得老闆與主管賞識，很有可能有加薪的機會。

聖誕節期間12星座運勢：

牡羊座

工作：求職者機會多

感情：關係更加親密

財運：適時調整投資

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：天蠍

金牛座

工作：工作踏實穩定

感情：愛情即將來臨

財運：理財能力提升

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：獅子

雙子座

工作：精力旺盛積極

感情：伴侶貼心付出

財運：加強投資心態

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：處女

巨蟹座

工作：勇於創造願景

感情：個人心態良好

財運：卸下心中擔憂

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：水瓶

獅子座

工作：工作態度認真

感情：學會忍讓包容

財運：內心胸有成竹

幸運色：銀色

貴人：天秤

小人：雙魚

處女座

工作：進修補充技能

感情：求愛得到回應

財運：破除迷信制度

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：魔羯

天秤座

工作：對產品有信心

感情：展現細微貼心

財運：好運隨即到來

幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：金牛

天蠍座

工作：不急躁有進展

感情：踏上旅程開啟

財運：全家努力賺錢

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙子

射手座

工作：職場良好互動

感情：兩人重溫舊夢

財運：建立複利模式

幸運色：藍色

貴人：金牛

小人：巨蟹

魔羯座

工作：調整恢復心情

感情：懂得欣賞對方

財運：看懂財務報表

幸運色：卡其色

貴人：雙魚

小人：射手

水瓶座

工作：做好市場調查

感情：新朋友好人緣

財運：賺錢機會多多

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

雙魚座

工作：耳聰目明好運

感情：異性緣超級好

財運：兼職額外收入

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：牡羊 

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