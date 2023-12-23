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日本年末旅遊爆發！　東京成田機場「未來2周」迎114萬旅客出入境

▲▼六本木之丘點燈。（圖／翻攝自六本木ヒルズ展望台粉絲專頁）

▲東京六本木之丘聖誕點燈。（圖／翻攝自六本木ヒルズ展望台粉絲專頁）

記者張方瑀／綜合報導

今年是疫情結束後首個聖誕與跨年假期，加上日圓持續疲軟，讓日本旅遊在年末進入高峰期，預估未來2周將有超過114萬人次從東京成田機場入境，最高峰將落在23日，入境人次將超過4.6萬人。

根據NHK報導，東京成田機場預估，從22日開始至明年1月4日的兩星期內，從成田機場出入境的旅客將超過114萬人次，比疫情前一年成長7成以上。預估高峰將落在23日，可能有超過4.6萬人入境。

報導指出，往年的旅遊高峰期都落在海外日本人歸國的1月3日至4日間，但今年日本出國人數減少，加上受到日圓貶值影響，大量海外旅客趁著聖誕和跨年假期前往日本度假，讓出入境高峰期往前移。

記者23日上午也訪問到從東南亞來日本度假的旅客，來自泰國的家庭表示，「因為日圓貶值，所以打算去北海道滑雪、享受溫泉。」另一對來自新加坡的父子則說，這是他們今年第3次至日本旅行，「很開心能以更便宜的價格享受旅行，因為新加坡沒有雪，所以很期待去北陸旅行。」

►赴日注意！日本簡化入境QR碼掃1次即可　東京羽田機場1月先試行

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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