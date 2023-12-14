高鐵元旦連假再加開8班次　祭自由座「紅黃燈」警示塞爆時段

▲高鐵元旦連假加開第二波加班車。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，高鐵尖峰時段班次較為客滿，台灣高鐵今(14日)宣布加開第二波加班車，將再增開8班次列車，12月16日凌晨開搶。此外，自由座人流控管「紅黃綠」燈號，當等候時間超過60分鐘以上，將亮紅燈警示，提醒旅客避開。

元旦連假高鐵加開105班次列車，12月1日已開賣，不過熱門時段幾乎快客滿，根據高鐵官網公告熱銷車次，12月29日下午14時20分過後南下班次、12月30下午13時10分之前南下班次、明年1月1日上午10時過後北上班次等幾乎客滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應旅客訂票踴躍，台灣高鐵宣布再加開8班次列車，包括南下4班、北上4班，加強服務跨年、返鄉及出遊之旅運需求。再加開各車次列車將自12月16日周六凌晨零時起開放購票。高鐵元旦假期疏運兩波加班車共加開113班次列車，南下53班、北上60班，總計5天提供853班次列車的旅運服務。

另高鐵公司也表示，經持續檢視短期旅運需求，自1月5日至1月7日該周末3天，共加開12班次列車，加強疏運周末旅運人潮，各加開車次同步於12月16日凌晨零時起開放購票。

▲高鐵元旦疏運期間因應自由座排隊人潮，再推出紅黃燈警示燈號加強人流管控。（資料圖／記者李姿慧攝）

為加強服務自由座旅客，元旦連假期間高鐵也將再推出「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並在網站首頁頂端同步顯示。

其中黃燈為預估排隊等候時間超過30分鐘，紅燈則預估等候時間超過60分鐘以上。當某站出現黃燈或紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，可避開尖峰時段。