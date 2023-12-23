8萬人擠爆凱道！朱立倫催票「第九局開始」　要大家見最團結藍軍

▲侯友宜凱道造勢晚會，主席朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統大選凱道造勢前哨戰今（23）日由國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康開啟序幕，打進場時持人宣布現場含周邊共衝破8萬人。國民黨主席朱立倫致詞表示，第八局已經打平，第九局從今天凱道開始，之後還會在各縣市12場造勢，最後第九局每一票都不能少，只要堅定到最後一分鐘，1月13號就是勝利成功。

朱立倫指出，再過三個禮拜，台灣就要政黨輪替，「侯康」要讓中華民國重新站起來！這是國民黨在野之後，深記教訓後團結在一起，不管是深藍還是淺藍還是戰鬥藍，今天都是中華民國藍，一定要團結在一起，每一張選票都要支持三號侯康配，這個關鍵時刻，一個月以來，第八局已經打平，第九局從今天凱道開始，之後還會在各縣市12場造勢，最後第九局每一票都不能少，只要堅定到最後一分鐘，1月13號就是勝利成功。

朱立倫表示，侯康配是最強投手跟捕手，不分區有韓國瑜跟柯志恩，是有史以來最有代表性的名單，要讓中華民國幸福久久！區域立委部分也很關鍵，只要團結努力就能國會過半，呼籲海外朋友一定也要趕回台灣投票，年輕人也要願意出來投，最後，就會讓大家見識到最團結的藍軍！

▲侯友宜凱道造勢晚會，主席朱立倫、侯友宜、趙少康大進場。（圖／記者林敬旻攝）