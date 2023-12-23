替海虎潛艦3失蹤官兵祈福　趙少康：希望他們平安獲救

▲趙少康出席23日凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海軍艦指部轄屬256戰隊的海虎潛艦前天發生官兵落海意外，仍有3人未被尋獲。國民黨副總統候選人趙少康今（23日）藉凱道萬人造勢會場，祈福3人能夠平安獲救。

海虎潛艦21日執行任務時，發生6名官兵落海意外，其中有3人至今仍未被尋獲，海軍與海巡皆派員持續搜索，不放棄一絲希望。針對意外原因，艦指部指出，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，但複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

艦指部也說，海巡今深夜0時15分，在小琉球南方海域尋獲紅色充氣式救生衣一件，初步判定為海虎潛艦裝備，但因救生衣為海虎軍艦部位團體裝備，目前無法判定是何人穿著。另，海虎軍艦脫落的「救難浮標」，今凌晨由銘傳軍艦於小琉球南方海域尋獲，並於早上8時50分完成回收。依照軍方說法，意外地點應是在小琉球南方海域，而非一開始說的左營外海。

國民黨23日在台北凱道舉辦「台灣平安 人民侯康」造勢晚會，主辦方表示有8萬人到場。趙少康致詞時，先講述對剛剛大進場的心得後，就表示，他還是要藉這個機會，為三位掉到海裡的潛水艇官兵來祈福，希望他們平安獲救，在這麼冷的冬天、這麼冷的海水裡，希望他們能夠獲救。