走35分鐘才上台！柯文哲岡山大進場　曝韓國瑜若有入北市府「副手就是他」

▲柯文哲高雄岡山「三粉大造勢」。（圖／記者袁茵攝）

【更新大進場時間】

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲23日行程滿檔，一連跑桃園、新竹市和高雄市3地，岡山晚間舉辦的「三粉大造勢」人數破5萬人，柯文哲於晚間8時08分大進場，走了整整35分鐘，直至8時43分才抵達活動舞台前。而柯文哲也在台上自爆，要不是當時新潮流不答應讓前高雄市長韓國瑜擔任台北市政府市政顧問，不然「現在副總統搭檔應該是他」。

柯文哲23日晚間出席由韓粉陳清茂幫忙舉辦的「三粉大造勢」，據了解，現場椅子擺放1萬8000張，但只見椅子全部坐滿，旁邊則站一排支持者，且人多到看不見盡頭，主持人約於晚間7時30分左右宣布，現場破3萬人；而活動進到尾聲時，主持人宣布現場破5萬人。

而陳清茂事後透露，柯文哲於晚間8時08分大進場，但轉播直到8時23分才開始直播；而主持人林珍羽和一行幕僚、立委候選人在台上狂喊口號，迎接柯文哲走上舞台，想不到等了10分鐘，都還看不到柯文哲所在位置，現場一度唱起歌來；而柯文哲直至晚間8時43分才走到舞台上，且因支持者過多，柯一度踉蹌走不上舞台，得由旁人與維安攙扶才步上樓梯。

柯文哲致詞時表示，過去民進黨認為，高雄派一個西瓜出來選都會贏，但岡山造勢現場人這麼多，讓大家知道若政府做不好，老百姓就會給他「拚鬥」。

柯文哲也提到，自己最近去找韓國瑜幾次，與老朋友聊了很多，但對台灣未來也是憂心忡忡，人活在世間常常都是命運，多年前他曾在台北市政府幫韓國瑜用了一個辦公室，新潮流沒有阻擋，因為新潮流要搶「北農」，而他則告訴韓說，既然人家要搶，那就留有給職市政顧問給韓。

柯文哲指出，但結果新潮流質疑他與韓國瑜交情好，要如何信任韓？所以韓國瑜就覺得算了、不要為難柯文哲，因此沒有進到台北市政府，「我想說，如果他當時有來，現在副總統搭檔應該就是他。」

柯文哲也說，人生是條單行道，常常不知道當時選到的另一條路會如何，最近兩人聊了很多天，選後也會帶民眾黨立委去拜訪韓國瑜，若有共同理念，就絕對支持韓。