憶昔跳舞跳整晚　趙少康保證當選1225放假：一定讓年輕人玩通宵

▲侯友宜凱道造勢晚會，副總統候選人趙少康致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨選前唯一一場於凱道舉行的造勢「台灣平安 人民侯康」造勢大會，於今（23）晚登場，由國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康及國民黨主席朱立倫攜手大進場。趙少康致詞時表示，後天是行憲紀念日，侯友宜有很多政見，其中之一是行憲紀念日要放假，「我記得我年輕時都還能去跳舞，現在沒辦法休息要怎麼去歡樂啦？所以，我們一定要讓年輕人通宵達旦的好好玩！」

趙少康表示，今晚天氣很不好，看到大家在這裡忍受風雨及寒冷，向大家致謝，本來主辦單位安排要跟朱立倫還有侯友宜一列進來，但人太多，自己只好躲在侯友宜後面，手都快被抓斷，感覺到大家手很冰，但其實很炙熱，這都代表人心思變，期待政黨輪替。

趙少康強調，每次一到選舉，民進黨就搞「恨中」這套，狗改不了吃屎，只會抹紅，在台灣多年，趙說，他台灣出生、孩子也是台灣出生，「台灣是很溫暖歡迎外來人來的島嶼，我們見面時只會問你吃飽了嗎？因為經濟最重要，外銷連十幾黑，民進黨還敢說經濟好，很多人薪資趕不上物價！」

趙少康說，明天就是平安夜，今天要以包容的心來面對，雖然選舉但不是敵人，大家都是中華民國的國民，「我們都是台灣人！要誓死捍衛中華民國！」後天是行憲紀念日，侯友宜有很多政見，其中包括行憲紀念日要放假，「我記得我年輕時都還能去跳舞，現在沒辦法休息要怎麼去歡樂啦？所以，我們要讓年輕人通宵達旦的好好玩！」

▲侯友宜凱道造勢晚會，滿場支持者冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）