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女兒回家慘叫「飲料倒出來！」瑜珈女師怒公審：叫打工妹來擦地板

▲一名媽媽控訴飲料店未將封膜用好害飲料打翻，怒要女店員「到家裡擦地板」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲一名媽媽控訴飲料店未將封膜用好害飲料打翻，怒要女店員「到家裡擦地板」。（左圖，示意圖，資料照。右圖翻攝自爆廢1公社）

記者閔文昱／綜合報導

台北市天母一名瑜珈老師指控，她昨（22）日女兒帶著女兒到手搖飲店買了一杯珍珠奶茶，不料回家後竟聽到女兒慘叫「媽咪～怎麼會飲料倒出來？」隨即就看見房間地板一片慘狀，讓她氣得馬上打電話向店家質問，並要求女店員「來我家擦地板！」消息一出，引發網友一面倒抨擊。

「各位親愛的媽媽們，是妳們，誰不會秒『氣炸』！」這名瑜珈老師在臉書「天母幫」發文揭露，她當天接女兒下課後，先去石牌吃晚餐，回家前再帶女兒到某手搖飲店買了「溫黑糖珍珠奶茶」外帶，不料才剛回家，女兒把書包、飲料跟便當放到地板時，卻突然大哭求救「媽咪～怎麼會飲料倒出來？」

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▲一名媽媽控訴飲料店未將封膜用好害飲料打翻，怒要女店員「到家裡擦地板」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲一名媽媽控訴飲料店未將封膜用好害飲料打翻，怒要女店員「到家裡擦地板」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

原PO表示，發現房間慘狀後，她先是大罵女兒「妳在幹嘛？怎麼弄成這樣！」女兒則回「不是我！飲料自己灑來的。」於是她馬上打電話給店家，「叫剛剛那個態度很差的打工妹來聽電話。」無奈對方已經下班，她只好將事件經過說明給另名店員聽，並要求「叫那個打工妹來我家擦地板！」

原PO痛批，買飲料時店員態度超差，當下她就已經不想買，是女兒一直期待，她才忍受對方態度買給孩子喝，「我們完全沒有打開，直接回家連喝都沒喝，直接這慘狀！太過分了！根本沒有確實用機器封好透明膜…」

原PO透露，在電話中她給對方機會，「是要派人來我家擦地板？還是我直接PO Google PO天母幫？讓大家看看你們用的是什麼樣沒有水準什麼爛素質的打工生！」但對方聽了並未回應，於是她又倒數10秒，見對方仍未有任何反應，當場氣炸怒轟「很好！我直接PO Google 評價跟天母幫，妳們爛透了！」

▲一名媽媽控訴飲料店未將封膜用好害飲料打翻，怒要女店員「到家裡擦地板」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出，網友們一面倒開酸這名媽媽，「這個教育真的是絕了，飲料離開櫃檯其實就不甘店家什麼事了，歹年冬搞肖郎」、「照片看起來就是受過擠壓破掉的」、「慘，腦子跟奶茶都一起掉地上了」、「原來天母也有沒讀書的人」、「這爆紅程度不輸上次小孩鬧餐廳PO文被掀底的速度」、「果然只有鯛魚能超越鯛魚」。

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關鍵字：

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