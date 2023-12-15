好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

▲原PO發問，2個小凹槽有什麼作用？（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有民眾在好市多買熱飲，發現熱飲杯所用的「杯蓋」設計很奇怪，「想請問，這個杯蓋的這2個凹槽是設計來做啥的？特地設計成可開式的，難道只是為了防塵？」沒想到引來許多人突發奇想，「放1天吃2次的藥丸，剛剛好」、「還蠻適合作點心沾醬杯欸！」

有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見杯蓋上還有一片可以再打開的小蓋子，底下則有兩個小凹槽，原PO就納悶，「凹槽是設計來做啥的？」並猜測可以把小蓋子打開，是為了防止灰塵從杯口掉進飲料裡，可又覺得沒那麼簡單，「設計成可開式的，難道只是為了防塵？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，好市多幾年前開始引用這款杯蓋時，就有諸多會員大讚設計很貼心，因為多了一片掀蓋式的杯塞，只要蓋好的話，在正常情況下，飲料幾乎不會灑出來。如今原PO發現，杯塞下方別有玄機，意外引發討論。

貼文一出，底下瞬間歪樓，「左邊麻辣右邊昆布，選我正解」、「可以煮鴛鴦鍋」、「唯一支持麻辣鍋跟清水鍋」、「可以在裡面放些小餅乾和糖果，配咖啡喝的（來亂的」、「跟咖啡或飲品有關是必要的，我大膽猜測，左邊奶精、右邊糖。」

不過，就有網友指出，「凹槽為了做中央隆起處補強用，杯蓋壓下去才不會凹陷」、「應該是補強結構，平的會軟趴趴」、「加強結構，讓你壓的時候不會塌下去。」

還有人腦洞大開，笑讚這個設計感覺很實用，「好適合一格放醬油、一格放哇沙米，外帶壽司+飲料可以用這設計。或是一格番茄醬、一格糖醋醬，速食店用也很適合」、「放藥品／沖泡茶袋」、「放1天吃2次的藥丸， 剛剛好」、「還蠻適合作點心沾醬杯欸！」