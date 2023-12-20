最懷念哪款「已消失的飲料」？大票點名1包：喜歡插吸管瞬間

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友貼出一張照片，上面共有10種飲料，好奇發問「大家最懷念哪款已消失的飲料？」當中包括輕鬆小品的紅茶+牛奶、水瓶座運動飲料等等，話題引發熱論。其中，最多人點名的則是經典的「鋁箔包冬瓜茶」，「喜歡吸管插下去那個瞬間」、「以前可是買一個便當送一包冬瓜茶～」

近日有網友在「爆廢1公社」發問最懷念哪款消失的飲料，貼出照片的10種飲料包括「統一花語（茉莉紅茶、茉莉綠茶）」、「鋁箔包冬瓜茶」、「黑松汽水搖果凍」、「輕鬆小品紅茶+牛奶」、「水瓶座運動飲料」、「奇檬子」、「雪克泡沫紅茶」、「雪克泡沫綠茶」、「雪克泡沫咖啡」。

貼文引發熱論，「當然是雪克」、「一拿到手先搖33下那個（雪克）」、「輕鬆小品，但紅茶牛奶為啥不再出了」、「我竟然全都喝過，但裡面最愛輕鬆小品」、「雪克33，以前冰箱全部都是補滿滿的」、「水瓶座現在改名叫動元素」、「搖果凍其實不錯喝，只是要用吸管」、「花語，國小常常喝。」

其中，最受歡迎的則是「鋁箔包冬瓜茶」，「我還是喜歡冬瓜茶,再來就是一條條的糖水棒」、「吃烤鴨都會附的包裝冬瓜茶」、「超愛冬瓜茶」、「以前唸書嗑完便當都要來一袋」、「便當+一包冬瓜茶。」還有一款飲料點名率也相當高，「Qoo，怎麼沒上榜」、「居然沒有Qoo！」