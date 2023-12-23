　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

▲今年冬至遇上超冷寒流襲台，不少人趁這天來上一碗暖呼呼的湯圓，其實除了吃湯圓，冬至還有其他不同的意義喔！（圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

昨（22）日是二十四節氣中的「冬至」，是一年之中日照最短、黑夜最長的日子。冬至不僅是最早被確定的節氣之一，還有陰陽轉化的屬性，古代人甚至把這天視為一年循環的起點，因此有著「冬至大如年」一說。根據《科技紫薇網》點名，2個生肖在冬至後財運爆棚。

《科技紫薇網》指出，冬至屬四時八節之一，可見其重要性，在《漢書》中提到，「冬至陽氣起，君道長，故賀」。人們認為吃了冬至飯，一天長一線，冬至過後，白晝的時間漸長，陽氣回升，新一輪節氣開始，是一個吉祥的好日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前面提到，冬至象徵一年的新開始，萬物從這天開始更新，各生肖的氣運也會從此時開始有所變化，《科技紫薇網》透露，下面兩生肖可以好好把握這個時機點，說不定下一位億萬富翁就是你。

屬牛

財源大開，偏財運表現亮眼，可嘗試刮刮樂等抽獎型彩券，有投資理財習慣的，該出手時就出手，果斷抉擇，將收穫頗豐。

屬馬

財神偏愛，聚財生財皆不愁。這個時期你的花銷減少了，手頭明顯寬裕起來。在工作上能獲得意外的獎金，另外，一直想買的東西會開始強力打折促銷，讓你撿到大便宜。

延伸閱讀
婚前老公告白小三「等我娶妳」　交往8年妻崩潰：為什麼不放過我
為「尾牙表演」逼員工練舞　知名服飾品牌爆職場霸凌…勞檢結果曝光慘了
父親重病…母下跪求女兒「賣房籌錢」　遭狠拒：妳給兒子3棟房

ET快訊
男吃東西就「吐泡泡」！　醫一查堵住：第四期了
女兒外帶飲料「回家秒打翻」　她怒公審：叫打工妹來擦地板
捷克14死槍擊　記者飆「王八，朝我開槍」助人逃脫
3歲童游泳池溺斃　「救生員挨告」結果出爐
周杰倫才推新歌「秒登CNN」　MV紐約、洛杉磯街頭輪播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女兒回家慘叫「飲料倒出來！」瑜珈女師怒公審：叫打工妹來擦地板

冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

女兒回家慘叫「飲料倒出來！」瑜珈女師怒公審：叫打工妹來擦地板

CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站　更換安全熱水器最高補助1.5萬

高雄輕軌成圓元旦試營運有譜　交部完成履勘「2缺失營運前改善」

高鐵男乘客車廂內嘔吐！清潔阿姨「跪他旁邊」幫清嘔吐物

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

國家漫畫博物館開箱／神明便利商店販賣機現蹤　網：有罐裝符水？

手機一片紅「健身房爆打2個月」　他崩潰：震動都怕！苦主狂竄

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

女兒回家慘叫「飲料倒出來！」瑜珈女師怒公審：叫打工妹來擦地板

CO平安宣導員快閃蘆洲捷運站　更換安全熱水器最高補助1.5萬

高雄輕軌成圓元旦試營運有譜　交部完成履勘「2缺失營運前改善」

高鐵男乘客車廂內嘔吐！清潔阿姨「跪他旁邊」幫清嘔吐物

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

國家漫畫博物館開箱／神明便利商店販賣機現蹤　網：有罐裝符水？

手機一片紅「健身房爆打2個月」　他崩潰：震動都怕！苦主狂竄

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

詩亞瘦到39公斤！「無限自律」養成螞蟻腰：希望一直是喜歡的樣子

攻城獅本土3人上雙！艾夫伯拚老命30分　力克領航猿喜迎3連勝

趙少康稱MQ-9無人機買貴被打臉　綠委籲道歉：別再造謠打壓國防

「國防部長」張育成公益拍賣破260萬元！經典賽滿貫砲球棒最高價　

女三寶路不熟「車停軌道區」撞上淡水輕軌！　列車慘況曝　　

台南健康博覽會登場　黃偉哲鼓勵民眾實踐日常健康概念

蔡壁如跨區助選李眉蓁﹑鍾易仲　喊話藍白團結集中選票

直擊／柯文哲高雄「三粉大造勢」　現場破3萬人「滿到看不見盡頭」

男吃東西就「吐泡泡」！　醫一查堵住：第四期了

冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

生活熱門新聞

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字解惑

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

有穿發熱衣卻「越來越冷」？醫曝3穿法NG了

李多慧機上熱舞！腿間「神秘三角型」掀暴動

更多熱門

相關新聞

游泳教練媽忙教課女兒溺亡　救生員挨告

游泳教練媽忙教課女兒溺亡　救生員挨告

屏東一名女子平時擔任游泳課教練，去年8月間帶著3歲女兒一同至游泳池戲水；當時在游泳池值班的救生員郭男，不僅未依規定禁止女童進場，值班期間亦未注意女童情況，導致女童溺水時未能及時獲得救援，不幸溺斃。屏東地院法官審理後，依過失致死罪判處郭男有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

聖誕節一到就發財！　5星座「運勢上升」旺炸

聖誕節一到就發財！　5星座「運勢上升」旺炸

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

微軟2025終止支援Win 10　全球2億電腦恐廢棄

微軟2025終止支援Win 10　全球2億電腦恐廢棄

美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠

美YTR評比2023智慧型手機！「這品牌」奪冠

關鍵字：

周刊王生肖財運刮刮樂

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面