冬至後2生肖財運旺　屬牛快去試試刮刮樂

▲今年冬至遇上超冷寒流襲台，不少人趁這天來上一碗暖呼呼的湯圓，其實除了吃湯圓，冬至還有其他不同的意義喔！（圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

昨（22）日是二十四節氣中的「冬至」，是一年之中日照最短、黑夜最長的日子。冬至不僅是最早被確定的節氣之一，還有陰陽轉化的屬性，古代人甚至把這天視為一年循環的起點，因此有著「冬至大如年」一說。根據《科技紫薇網》點名，2個生肖在冬至後財運爆棚。

《科技紫薇網》指出，冬至屬四時八節之一，可見其重要性，在《漢書》中提到，「冬至陽氣起，君道長，故賀」。人們認為吃了冬至飯，一天長一線，冬至過後，白晝的時間漸長，陽氣回升，新一輪節氣開始，是一個吉祥的好日子。

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前面提到，冬至象徵一年的新開始，萬物從這天開始更新，各生肖的氣運也會從此時開始有所變化，《科技紫薇網》透露，下面兩生肖可以好好把握這個時機點，說不定下一位億萬富翁就是你。

屬牛

財源大開，偏財運表現亮眼，可嘗試刮刮樂等抽獎型彩券，有投資理財習慣的，該出手時就出手，果斷抉擇，將收穫頗豐。

屬馬

財神偏愛，聚財生財皆不愁。這個時期你的花銷減少了，手頭明顯寬裕起來。在工作上能獲得意外的獎金，另外，一直想買的東西會開始強力打折促銷，讓你撿到大便宜。

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