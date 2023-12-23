跨海相挺柯文哲　高虹安：台灣需要務實討論政策、團結全民的總統

▲新竹市長高虹安以預錄影片方式，現身民眾黨總統候選人柯文哲「新竹新未來-Team KP」造勢活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選進入倒數，民眾黨23日在新竹市舉辦大造勢活動，日前赴美參訪、正在返台途中的新竹市長高虹安，也透過錄影方式祝賀。她提到，「台灣需要一個務實討論政策的總統，更需要一個能團結全民的總統，在柯文哲和吳欣盈身上我們能夠看見這迫切需要的特質」，所以希望大家為柯文哲加油，為自己也為台灣的未來投下關鍵一票。

高虹安致詞時說，很不巧新竹市府團隊在9月就排好美國姐妹市的參訪行程，目前正在返台的飛機上，沒有辦法親自到場，但是盼望改變台灣的心與大家都一樣，所以透過影片表達她的心意，「距離明年總統大選已經剩下不到1個月時間，為了台灣的未來，請大家對新竹優秀的子弟兵柯文哲給予支持」。

「台灣人值得擁有一個更好的總統。」高虹安說，她從當選以來每天兢兢業業忙於市政，這一年多來不斷興利除弊，其中，市府團隊推動了祝妳好孕凍卵補助計畫、加碼新竹市的托育補助，也開辦低收及中低收長輩的營養金，改善新竹地區的鄰里交通環境，也積極推動包含大新竹輕軌計畫、先導公車的服務設施、停車智慧化等政策。在日前公布的最新民調，市民朋友對於市府團隊在社會福利托育措施交通改善以及青年參與等政策非常滿意，滿意度都超過6成。

「這一切都要感謝市府團隊上上下下的努力外，也特別感謝柯文哲主席不吝分享經驗供參考學習。」高虹安表示，尤其柯文哲主席又是出身新竹、是道地的新竹人，對於新竹的情感和責任絕對無庸置疑。

高虹安說，有柯文哲的幫助，讓她除了可以結合產業經驗和年輕團隊創新的想法外，也可以迅速累積經驗，一切只想讓新竹更好。俄烏戰爭、AI發展，世界正在變得更將動盪，科技的發展也越來越快速，「反觀台灣，過去8年在執政黨執政不力讓台灣人感到失望」。

高虹安指出，過去疫情期間大家的惶恐歷歷在目，過去民生物資的缺乏大家也忐忑不安，「台灣需要一個務實討論政策的總統，更需要一個能團結全民的總統，在柯文哲和吳欣盈身上我們能夠看見這迫切需要的特質」，所以希望大家為柯文哲加油，為自己也為台灣的未來投下關鍵一票。