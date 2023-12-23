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台南好young搖滾耶誕演唱會　大批粉絲近距離爭看輝人彩排

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南好young耶誕跨年系列首場大型演唱會「搖滾耶誕演唱會」，23日將正式登場，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人21日深夜抵台，22日下午市府為輝人舉辦媒體見面會後，傍晚6時多輝人風塵僕僕到市府西側廣場進行彩排，在沒有事先公布下，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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原本經紀公司想要針對大型舞台全部圍起黑幕進行彩排，但輝人表示過去來訪台灣時，不管是MAMAMOO團體或是她個人，都曾碰過來自台南的粉絲，也感受到不管是台灣或是台南的粉絲，都格外熱情活潑，演出結束後總可以從台灣的粉絲身上獲得許多正能量與活力，尤其看到彩排現場在寒流來襲時，仍聚集如此多粉絲，她向經紀公司表示彩排時不用圍起黑幕，讓粉絲們可以欣賞到她彩排的表演，以感謝現場守候粉絲的熱情。

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

22日下午媒體見面記者會時，輝人現場品嘗了台南芒果切丁、番茄果乾以及冬至湯圓，大讚「好吃」，也表示希望接下來的空檔可以再去試試更多美食，因此彩排結束後，她與經紀公司人員前往武聖夜市繼續嘗鮮，她也對台灣夜市的遊戲區感到新鮮好奇，現場玩起投圈圈遊戲，首次嘗試即顯示她的好身手，投中2個獎品。

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，市府用心規劃卡司提供民眾高品質的視覺饗宴，台南好Young系列演唱會魅力無法擋，除了會持續用心以台南職人魂種植的農特產品及小吃招待遠道而來的藝人外，他也不忘提醒親自在現場搭帳棚或過夜的民眾，在低溫下仍要注意保暖工作，並指示同仁到現場發送暖暖包，讓民眾避免因低溫感冒或不適，可以開開心心、健健康康欣賞演唱會。

▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，22日傍晚到市府西側廣場進行彩排，現場至少湧入5百位輝人粉絲爭看偶像，現場宛如一場演唱會在進行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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