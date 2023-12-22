輕鬆營造節日氣氛　Coupang酷澎耶誕專區必逛指南

▲想共創難忘的耶誕時光，Coupang酷澎讓你完美變身派對主人。（圖／Coupang酷澎提供，以下同）

記者錢雅慧／台北報導

進入耶誕倒數，年末溫馨相聚的耶誕氛圍悄然降臨。亞洲零售巨頭Coupang酷澎推出「耶誕主題館」，四大場館從聖誕裝飾必選的「居家裝飾用品」、大人小孩都愛的「禮品玩具」、派對必備的「零食料理」，到打造最閃耀裝扮需要的「美妝服飾」都一應俱全。

「居家裝飾用品專區」販賣各種耶誕節必備的裝飾品，各種款式大小的韓版聖誕樹，可用低至4折多的價格購買到，跟家人朋友一起裝飾聖誕樹，感受更濃厚的相聚氛圍。即使家裡空間有限，BEBE DECO 迷你造型聖誕樹組，超高質感的Happy Village 聖誕松樹花環都能輕鬆營造耶誕氛圍；香味也很重要，韓國人氣香氛品牌Cocodor 珂珂朵爾聖誕擴香器+蘆葦棒組合，不到600元就能獲得三個極具聖誕氣氛的擴香，讓全家人沐浴在溫馨節慶香氛。

聚會中必不可少大小朋友最期待的交換禮物環節，樂高系列特價最低4折多，有超可愛的LEGO 樂高聖誕老人薑餅屋造型積木玩具組，小朋友收到肯定樂不可支；還有500元專區跟500到1000元專區，交換禮物不再頭疼。從下殺55折起的LocknLock 樂扣樂扣 韓風簡約不鏽鋼杯，到超高人氣只要713元的KUNDAL 昆黛爾泡泡沐浴精油球快樂禮盒、超滋潤保濕Duft & Doft 調色板香水迷你護手霜，讓大家成為派對上的送禮高手。

▲超可愛LEGO 樂高聖誕老人薑餅屋造型積木玩具組，吸引所有大小朋友的心。

年末派對準備零食不可少，美韓鹹甜零食直送到府，Kjeldsens聖誕威化餅禮盒5入組只要335元、吃太多甜食想來點鹹食點心，下殺5折的NACHO沾醬洋芋片，美國零食中最熱門的SNYDER'S 蝴蝶餅乾派對包蜂蜜芥末洋蔥口味，單包167元，都是你派對上最佳選擇。 想親手做料理，選擇116元DE CECCO 得科菠菜義大利寬麵條，搭配197元的Fontana 番茄意麵醬及奶油蘑菇意麵醬禮盒組，花費不到500元就能在家變出美味大餐。

如果想在派對上閃亮登場，酷澎還有一個「聖誕眼妝精選」特區，其中ETUDE 玩轉色彩九色眼彩盤最低37折起，韓國人氣品牌3C、DASIQUE 的九宮格眼影都能百元內入手，最吸睛的派對寵兒非你莫屬。商品實際價格請依 Coupang酷澎 APP內公告為主，優惠商品數量有限，售完為止。

去（2022）年10月，Coupang酷澎推出火箭速配試營運服務，隔日配送價格合理的廣泛選品，訂單滿490元即享免運。透過快速穩定配送值得信賴的母嬰品牌及日用商品，迅速獲得父母圈的喜愛。此外，Coupang酷澎火箭跨境提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即享免運，跨境商品價格與消費者親赴海外購買的價格相近，免去代購流程及費用。Coupang酷澎亦提供酷澎國際開店跨境電商服務，台灣企業均可透過此服務直接銷售與配送產品給韓國消費者。若想多了解酷澎國際開店和海外賣家註冊流程，歡迎前往網站：https://globalsellers.coupang.com/ 。