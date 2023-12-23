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社會 社會焦點 保障人權

18歲男詐女護理師百萬　一出獄再扮假律師騙2萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南甘姓女子上網諮詢法律問題，遇到自稱是律師的黃姓男子開高薪聘請當助理，沒想到第一件事就是幫忙偽造律師證書，她警覺不對勁立刻報警，這才知道原來年僅21歲的黃男有多項詐騙前科，今年12月初剛出獄又再犯。

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲黃男出獄不到1個月又開始到處詐騙。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

詐騙集團手法層出不窮，除了常見的投資詐騙、網路購物詐騙之外，還有部分不肖人士會假冒醫師、警察、檢察官、律師，並在獲得被害人信任之後，進一步騙取財物。

根據《東森新聞》報導，甘女日前上網諮詢法律問題，自稱是律師的黃男開價2萬，接著又說要聘她當助理，沒想到首份差事竟是偽造律師證書，報警之後才知道，原來黃男有多項詐欺前科，18歲時就騙走護理師百萬存款，今年12月初剛出獄又再犯。

其實類似的案件並不少見，雲林警方就曾抓到一名何姓男子，他沒有律師資格，卻在當地設立律師事務所，並依照訴訟案件的難易度收取3萬至50萬元不等的費用，從2013年一路騙到2022年，被害人數眾多，不法獲利金額高達上千萬元。

檢警呼籲，民眾尋求律師協助可能會透過親友口耳相傳介紹，資訊查證能力不佳就容易上當，若民眾有委任律師需求，可以先向各地律師公會查詢想要委任之人是否具有律師資格，以免受騙。

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