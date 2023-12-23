台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市第二分局偵查隊員警於21日網路巡邏當中，發現有人利用推特社群邀集舉辦性愛轟趴之不法情事，並將於12月22日至台南市開趴。經掌握轟趴舉辦地點、主辦人張男身分後，於22日夜間8時50分許前往公園路巷內某日租套房內，當場查獲主辦人50歲張男，另現場查獲梁姓等7名男子及王姓等4女於房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易轟趴派對。訊後張男39歲王女依妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法裁罰。





▲台南性愛趴12人慘遭逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警調查發現，張嫌以推特社群軟體為工具，以台中、台南、高雄等地來舉辦性愛轟趴，並以「長腿妹妹」、「火辣御姐」、「學生妹」、「俏麗護士」等色誘言語來吸引不特定男子報名，並由每名參加之男子匯款3300元之參加活動費至王女帳戶，再邀約4名女子來參與性愛派對。所收取之現金事後扣除住宿場地(4000元)、保險套、飲料等費用後，再由主嫌與參與女子(共計5人)來朋分藉以獲利。

警方發現，張男之前在今年8月24日也曾組團到中西區大埔街之民宿舉辦性愛轟趴，第二分局當場破獲並帶回12人送辦，這次因應台南友人再三「敲碗」後才鼓起勇氣再次前來台南，也刻意避開中西區來舉辦，原以為可躲過警方之查緝，但仍被警方搗破淫趴活動，員警也嗆：「再敢來台南，不管躲在何處，來一次捉一次！」也讓眾人齊呼不敢了。





現場查扣保險套294個(已拆封使用22個)、潤滑液4瓶及手機等證物，並於調查後將媒介營利之張男、王女，2嫌依妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法裁罰(各裁罰5,000元)。